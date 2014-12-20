Saldi invernali al via nelle Marche a partire dal 3 gennaio Lo ha deliberato la Giunta regionale

Le vendite di fine stagione invernale si terranno dal 3 gennaio fino al primo marzo 2026 mentre i saldi estivi inizieranno il 4 luglio fino al primo settembre 2026.

Lo ha stabilito la Giunta regionale, riunita oggi, che ha individuato il periodo condiviso in sede di Coordinamento tecnico interregionale e in sede di Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Confermata all’unanimità l’intesa interregionale del 2011 con l’integrazione per i saldi invernali che specifica: qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì, l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato. Pertanto i saldi invernali inizieranno sabato 3 gennaio 2026.