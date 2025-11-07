Definita la composizione delle quattro Commissioni permanenti del Consiglio regionale Si costituiranno ufficialmente l'11 novembre

140 Letture Politica

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha proceduto a definire la composizione delle quattro Commissioni assembleari permanenti. La distribuzione dei consiglieri nelle Commissioni è avvenuta, così come previsto dall’art.23 del Regolamento interno, tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi consiliari e nel rispetto della composizione dell’Assemblea e delle proporzioni esistenti tra la maggioranza e le minoranze.

Per la loro effettiva costituzione si dovrà attendere la prima convocazione da parte del Presidente del Consiglio regionale, prevista per martedì 11 novembre, con l’elezione dei rispettivi Presidenti e Vicepresidenti.

Nella stessa seduta l’Ufficio di Presidenza ha anche preso atto dell’adesione del consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo al Gruppo consiliare del Partito democratico.

Di seguito la composizione delle Commissioni consiliari permanenti:

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO:

Andrea Putzu (FdI), Andrea Cardilli (FdI), Silvia Luconi (FdI), Jessica Marcozzi (FI), Renzo Marinelli (Lega), Enrico Piergallini (Pd), Micaela Vitri (Pd), Marta Ruggeri (M5s);

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO:

Andrea Maria Antonini (Lega), Andrea Assenti (FdI), Mirella Battistoni (FdI), Andrea Putzu (FdI), Chiara Biondi (FI), Giacomo Rossi (Civici Marche), Milena Sebastiani (I Marchigiani), Leonardo Catena (Pd), Antonio Mastrovincenzo (Pd), Massimo Seri (Lista civica Ricci);

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO:

Marco Ausili (FdI), Nicola Barbieri (FdI), Mirella Battistoni (FdI), Corrado Canafoglia (FdI), Luca Marconi (Liste civiche-Udc), Giacomo Rossi (Civici Marche), Nicolò Pierini (Lega), Michele Caporossi (Marche vive), Fabrizio Cesetti (Pd), Valeria Mancinelli (Pd), Andrea Nobili (Avs);

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

SANITA’ E POLITICHE SOCIALI:

Nicola Baiocchi (FdI), Pierpaolo Borroni (FdI), Corrado Canafoglia (FdI), Andrea Cardilli (FdI), Chiara Biondi (FI), Nicolò Pierini (Lega), Michele Caporossi (Marche vive), Maurizio Mangialardi (Pd), Andrea Nobili (Avs).