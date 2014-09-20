Il mistero dell’esistenza nel VIDEO di Giuseppe Di Mauro tratto da Leopardi
Un omaggio dell'attore e regista ai lettori di Senigallia Notizie e Marche Notizie
Sulle note del Bolero di Ravel, l’attore Giuseppe Di Mauro ci regala un video da lui diretto ed interpretato, ispirato a “L’Eterna peregrina”, in cui il poeta Giacomo Leopardi parla alla luna, nella seconda parte del “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”.
