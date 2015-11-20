Corinaldo conquista il titolo di “Borgo più apprezzato d’Italia” al TTG 2025 di Rimini
Vittoria è anche frutto della strategia "Marche, Regione dei Borghi"
Corinaldo conquista il titolo di “Borgo più apprezzato d’Italia” nell’ambito della decima edizione del Premio Italia Destinazione Digitale 2025, conferito mercoledì 8 ottobre presso l’Italy Arena del TTG Travel Experience, la manifestazione italiana leader per la promozione del turismo mondiale, in corso a Rimini fino al 10 ottobre.
Il Premio Italia Destinazione Digitale, ideato da The Data Appeal Company in collaborazione con Touring Club Italiano (TCI), è considerato a tutti gli effetti come gli Oscar del turismo italiano. Si compone infatti di una serie di riconoscimenti assegnati alle destinazioni che si distinguono per reputazione digitale, qualità dell’offerta, accoglienza e servizi, così come percepite e raccontate dai visitatori. L’edizione 2025 ha analizzato 29,5 milioni di contenuti online e oltre 770 mila punti di interesse, elaborati per la prima volta con modelli linguistici di Intelligenza Artificiale generativa, offrendo una fotografia aggiornata del turismo nazionale.
“Questo riconoscimento è sicuramente un motivo di soddisfazione — ha dichiarato il presidente Francesco Acquaroli –. Corinaldo è un simbolo di ciò che le Marche sanno offrire: un borgo autentico, comunità vive, paesaggi e panorami mozzafiato e un’accoglienza che lascia il segno. Il premio conferma la validità della nostra strategia sui borghi, che mette al centro le persone, la qualità della vita, le peculiarità, e oggi il valore aggiunto della comunicazione digitale può amplificare l’attrattività e la promozione dei nostri territori. È un risultato che condividiamo con chi ogni giorno lavora per rendere le Marche una destinazione sempre più riconosciuta e apprezzata”.
Il premio è stato consegnato durante lo speech “No-click Era – Dai click alle conversazioni: come l’IA sta trasformando le destinazioni e il turismo”, che ha esplorato come l’intelligenza artificiale stia ridefinendo il modo in cui le destinazioni si raccontano e si relazionano con i viaggiatori. In questa nuova era, le destinazioni non analizzano più solo dati, ma conversano con l’IA per profilare i visitatori e affrontare sfide complesse come la sostenibilità e la personalizzazione dell’esperienza turistica.
Con le sue mura medievali perfettamente conservate, le tradizioni vive e un’offerta culturale e turistica di alto livello, Corinaldo ha saputo incarnare la tradizione autentica delle Marche. La sua vittoria è anche il frutto della strategia “Marche, Regione dei Borghi”, che promuove i piccoli centri come motori di sviluppo sostenibile e identitario.
Il Premio Italia Destinazione Digitale è l’unico riconoscimento italiano basato su dati oggettivi: sentiment online, reputazione digitale, qualità dell’offerta enogastronomica e dell’ospitalità. La collaborazione con il Touring Club Italiano — storica istituzione fondata nel 1894 — rafforza ulteriormente il valore del premio, che quest’anno celebra il suo decennale.
Le Marche si confermano così una destinazione sempre più riconoscibile e apprezzata per la qualità dell’esperienza che offrono. Un risultato che apre nuove prospettive di promozione integrata, valorizzando borghi, paesaggi, itinerari culturali e produzioni locali, con un approccio innovativo e digitale.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!