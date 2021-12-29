ATIM e l’anno 2025: un’intensa attività di promozione internazionale per le Marche Partecipazione della Regione Marche a fiere e workshop in Italia e all'estero. Dall'8 ottobre TTG Rimini con 60 operatori marchigiani

L’anno non è ancora terminato, ma in casa ATIM si tratta già un primo bilancio che manda segnali estremamente positivi. Il percorso è iniziato a gennaio con la fiera del turismo nei Paesi Bassi, il Vakantiebeurs di Utrecht, dove 9 realtà marchigiane hanno presentato l’offerta regionale al pubblico olandese, e con FITUR a Madrid, manifestazione organizzata da IFEMA Madrid, che ha coinvolto 3 aziende tra incontri B2B e contatti diretti con il pubblico.

A febbraio ATIM è stata protagonista alla BIT di Milano, appuntamento cardine per il turismo internazionale, con una delegazione di ben 68 imprese, e alla F.RE.E di Monaco, rassegna B2C dedicata a turismo outdoor, fitness, campeggio, caravanning, sport, viaggi e tempo libero, dove 12 realtà marchigiane hanno potuto incontrare un pubblico numeroso e interessato. Sempre nello stesso mese, 12 aziende hanno preso parte alla ITB di Berlino, importante fiera B2B del turismo, mentre 13 player regionali hanno incontrato pubblico e professionisti al Salon Mondial du Tourisme di Parigi.

Il calendario è proseguito a marzo con la BMT di Napoli, che ha riunito tour operator, compagnie aeree, crociere, agenzie di viaggio con la presenza di 7 imprese regionali. Parallelamente, 3 aziende hanno partecipato al Travel and Adventure Show di Washington, fiera statunitense dedicata a turismo, avventure ed esperienze di viaggio. In concomitanza con ITB, il workshop ITW Berlin ha permesso a 7 realtà marchigiane di confrontarsi con buyer qualificati. Sempre a marzo, il Salon Mondial du Tourisme di Parigi, rivolto al grande pubblico e ai professionisti del settore, ha visto la partecipazione di 13 aziende, mentre il workshop Journeys UK a Londra, ha coinvolto 7 imprese interessate a rafforzare i rapporti con il mercato britannico.

Ad aprile l’attenzione si è spostata verso il turismo attivo: alla Fiera del Cicloturismo di Bologna, uno dei principali eventi italiani dedicati alle vacanze in bicicletta, hanno partecipato 14 imprese regionali, mentre a Desenzano del Garda, in occasione di ITW Nova, workshop B2B dedicato al turismo naturalistico, outdoor e slow, erano 8 le realtà marchigiane presenti. A Dubai, nel contesto dell’ITW, hanno partecipato 4 aziende, mentre il prestigioso ATM – Arabian Travel Market a Dubai, principale fiera del turismo con focus sul Medio Oriente, ha visto la presenza di 5 aziende marchigiane. Nello stesso mese, l’evento B2B dedicato al settore del turismo e dei viaggi, focalizzato sul mercato nordamericano, il Journeys North America a Houston, ha dato visibilità a 4 aziende marchigiane.

A maggio le Marche sono state presenti a IMEX Francoforte, la principale fiera europea MICE, con 4 imprese, e a ILTM Latin America di San Paolo, appuntamento esclusivo per il turismo luxury, con 2 aziende regionali. Nello stesso mese, il workshop ITW Londra ha permesso a 15 aziende marchigiane di presentarsi al mercato britannico.

A giugno e luglio ATIM ha rafforzato la sua presenza nel turismo di lusso partecipando a ILTM Asia Pacific a Singapore, con 2 aziende.

Ad agosto è stata realizzata la proiezione del video promozionale delle Marche in uno dei principali crocevia di New York, iniziativa voluta da ATIM per garantire alla Regione una visibilità stimata di circa 1.600.000 impression nell’arco di sei giorni di programmazione. Il video si è inoltre aggiudicato il terzo premio alla terza edizione del TEF Fest, il festival del Turismo e dell’Etnofilm.

Settembre è stato un mese particolarmente intenso: all’Italian Bike Festival di Misano, il salone internazionale dedicato al settore della bicicletta e della mobilità sostenibile, ATIM ha coordinato una collettiva di 10 tra associazioni ed enti turistici marchigiani, mentre al Salone del Camper di Parma sono stati 5 gli operatori presenti. Sempre nello stesso mese, durante IFTM Top Resa di Parigi, principale salone del turismo B2B in Francia, hanno partecipato 6 aziende e, in parallelo, al workshop ITW Parigi si è svolto un fitto programma di incontri.

A fianco delle grandi fiere, ATIM ha partecipato anche ad eventi di forte rilevanza culturale e promozionale come il Meeting di Rimini ad agosto, con uno stand istituzionale per tutta la durata della manifestazione, e ha sostenuto iniziative di incoming e di promozione settoriale, tra cui il Cannes Yachting Festival promuovendo la partecipazione di imprese nautiche marchigiane e i progetti di incoming dedicati a giornalisti USA e influencer provenienti da Germania e Scandinavia.

Complessivamente, da gennaio a settembre 2025, sono stati 220 le realtà marchigiane coinvolte nelle attività di promozione coordinate da ATIM.

«Il 2025 rappresenta un anno di svolta per la promozione turistica delle Marche rivolta anche e soprattutto ai mercati internazionali – sottolinea Marina Santucci direttrice di ATIM – e la partecipazione coordinata a fiere e workshop ci ha permesso di offrire alle imprese del territorio occasioni concrete di crescita sui mercati esteri, consolidando il posizionamento della Regione come destinazione turistica e commerciale di eccellenza».

L’impegno di ATIM prosegue nel trimestre finale dell’anno. Ottobre si aprirà con la partecipazione al TTG di Rimini, manifestazione italiana leader per la promozione del turismo mondiale, dove la collettiva regionale riunirà oltre 60 imprese marchigiane. Seguiranno appuntamenti di rilievo internazionale come il WTM di Londra a novembre, il TT di Varsavia e l’IBTM World di Barcellona, evento di riferimento per il settore MICE. Il calendario si chiuderà a dicembre con l’ILTM di Cannes, una delle vetrine mondiali più prestigiose per il turismo luxury. Parallelamente ATIM sarà impegnata anche in iniziative di incoming e workshop B2B, tra cui ACE Roma, dedicato alla promozione delle città d’arte italiane.

Per informazioni per il pubblico: www.letsmarche.it