Adesso AN
27°
Mercoledì
18° / 25°
Giovedì
19° / 27°
Venerdì
19° / 27°
Sabato
20° / 27°
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Si avvicina l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026

Oltre 191mila gli studenti marchigiani di ogni ordine e grado

136 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Aula scolastica a Grottammare

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, la comunità educativa marchigiana si presenta con un quadro in chiaroscuro: il presente report offre una panoramica sull’andamento del sistema scolastico delle Marche per il biennio 2024/25 – 2025/26, con particolare riferimento agli studenti, agli alunni con disabilità, alle classi e al numero delle istituzioni scolastiche.

Come si rileva, soprattutto negli ultimi anni, in ogni regione italiana ed anche su scala europea, dall’analisi emerge un calo complessivo della popolazione scolastica, a causa della flessione demografica e del numero di classi, a fronte di un incremento degli studenti con disabilità, che richiede maggiori interventi inclusivi.

Complessivamente, i dati evidenziano l’importanza di un monitoraggio costante e di strategie mirate per garantire equità e qualità nell’offerta formativa regionale.

Se leggiamo infatti questi dati in considerazione del recente successo degli studenti marchigiani nell’esito delle prove INVALSI 2025, che misurano su tutta l’Italia, le competenze raggiunte in Italiano, Matematica ed Inglese, possiamo auspicare un futuro positivo per le nostre scuole che riusciranno a raggiungere livelli ancora più elevati, considerando gli effetti del calo demografico nella formazione delle classi sempre meno numerose.

 

Dati principali (2024/25 – 2025/26)

ANNO SCOLASTICO 2024/2025

 

PROVINCIASTUDENTISTUDENTI DISABILICLASSI
ANCONA62.0392.7463.068
ASCOLI PICENO46.6932.1132.361
MACERATA40.1921.7452.031
PESARO-URBINO45.3452.0022.269
REGIONE194.2698.6069.729

 

 

ANNO SCOLASTICO 2025/2026

PROVINCIASTUDENTI*DIFF. % STUDENTI DISABILI*DIFF. %CLASSI*DIFF. %
ANCONA61.186– 1.4%2.777+ 1,1%3.034– 1,1%
ASCOLI PICENO46.048-1,4 %2.096– 0,8%2.337– 1%
MACERATA39.580– 1,5 %1.690– 3,15 %2.004-1,5%
PESARO-URBINO44.243– 2,4 %1.932– 3,5 %2.234-1,5%
REGIONE191.057– 1,65%8.495– 1,3%9.609-1,2%

 

 *DIFF. %: percentuale di differenza rispetto all’A.S. 2024/2025

 

NUMERO ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ANNO SCOLASTICO 2024/2025

PROVINCIANUMERO IST. SCOLASTICHE
ANCONA67
ASCOLI PICENO48
MACERATA49
PESARO-URBINO50
REGIONE214

 

 

ANNO SCOLASTICO 2024/2025

PROVINCIANUMERO IST. SCOLASTICHE
ANCONA66
ASCOLI PICENO48
MACERATA46
PESARO-URBINO48
REGIONE208

 

MEDIA STUDENTI/CLASSE

ANNO SCOLASTICO 2024/2025

 

ProvinciaSigla ProvinciaScuola dell’Infanzia 
BambiniSezionialunni/classe
ANCONAAN8.41941120,48
ASCOLI PICENOAP6.46332819,70
MACERATAMC5.59127920,04
PESARO-URBINOPS5.14926319,58
 Totale25.6221.28120,00

 

ProvinciaSigla ProvinciaScuola Primaria
AlunniClassialunni/classe
ANCONAAN17.59597718,01
ASCOLI PICENOAP13.46675517,84
MACERATAMC11.62466417,51
PESARO-URBINOPS13.26275517,57
 Totale55.9473.15117,76

 

ProvinciaSigla ProvinciaScuola Secondaria di I Grado
AlunniClassialunni/classe
ANCONAAN12.46258221,41
ASCOLI PICENOAP9.48447020,18
MACERATAMC7.83438420,40
PESARO-URBINOPS9.66646420,83
 Totale39.4461.90020,76

 

ProvinciaSigla ProvinciaScuola Secondaria di II Grado
AlunniClassialunni/classe
ANCONAAN23.5631.09821,46
ASCOLI PICENOAP17.28080821,39
MACERATAMC15.14370421,51
PESARO-URBINOPS17.26878721,94
 Totale73.2543.39721,56

 

 

MEDIA STUDENTI/CLASSE

ANNO SCOLASTICO 2025/2026

 

ProvinciaSigla ProvinciaScuola dell’Infanzia 
BambiniSezionialunni/classe
ANCONAAN8.03940020,10
ASCOLI PICENOAP6.23632119,43
MACERATAMC5.38327219,79
PESARO-URBINOPS5.01525819,44
 Totale24.6731.25119,72

 

ProvinciaSigla ProvinciaScuola Primaria
AlunniClassialunni/classe
ANCONAAN16.98595117,86
ASCOLI PICENOAP12.97874017,54
MACERATAMC11.25964917,35
PESARO-URBINOPS12.72673817,24
 Totale53.9483.07817,53

 

ProvinciaSigla ProvinciaScuola Secondaria di I Grado
AlunniClassialunni/classe
ANCONAAN12.11057521,06
ASCOLI PICENOAP9.30346819,88
MACERATAMC7.62737520,34
PESARO-URBINOPS9.28945620,37
 Totale38.3291.87420,45

 

ProvinciaSigla ProvinciaScuola Secondaria di II Grado
AlunniClassialunni/classe
ANCONAAN24.0521.10821,71
ASCOLI PICENOAP17.53180821,70
MACERATAMC15.31170821,63
PESARO-URBINOPS17.21378222,01
 Totale74.1073.40621,76

 

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni