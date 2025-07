La Regione stanza un milione di euro per salvare imprese in crisi e creare occupazione Attraverso i processi di "Workers Buyout"

La Regione Marche sostiene i processi di Workers Buyout (WBO), un intervento innovativo pensato per favorire la nascita di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi o a rischio di chiusura. L’obiettivo dell’avviso pubblico è garantire la continuità produttiva, salvaguardare i posti di lavoro e rilanciare il tessuto economico locale.

Le risorse complessive stanziate per il biennio ammontano a 1 milione di euro e provengono dai fondi residui degli ammortizzatori sociali in deroga.

“Con questo intervento vogliamo dare una risposta concreta alle difficoltà delle nostre imprese e al disagio occupazionale, promuovendo una forma innovativa di rilancio aziendale che parte proprio dai lavoratori” – ha dichiarato l’assessore al Lavoro e alla Formazione Stefano Aguzzi -. Il workers buyout non è solo un’opportunità economica, ma anche un atto di responsabilità collettiva, in cui chi ha costruito il valore dell’impresa può contribuire a rigenerarla”.

Il Workers Buyout, introdotto in Italia negli anni ’80 con la Legge Marcora, è un modello che consente ai lavoratori di rilevare e gestire direttamente l’impresa in cui erano impiegati, trasformandola in una cooperativa. È una risposta concreta alle crisi aziendali, che permette di trasformare le politiche passive del lavoro – come gli ammortizzatori sociali – in politiche attive, valorizzando competenze e know-how già presenti.

“Contribuiamo così alla difesa del tessuto produttivo marchigiano e alla rigenerazione economica di settori colpiti da anni di crisi, pandemia, tensioni geopolitiche e rincari energetici. I lavoratori non solo conservano il proprio impiego, ma diventano protagonisti della rinascita imprenditoriale” ha concluso Aguzzi.

L’iniziativa è rivolta a persone disoccupate (ai sensi del Decreto Legislativo 150/2015), compresi i beneficiari di ammortizzatori sociali – ex dipendenti dell’impresa in crisi che intendano costituire una cooperativa per rilevare, in tutto o in parte, l’azienda di provenienza o altra impresa anch’essa in difficoltà – residenti o domiciliati nella Regione Marche.

Le cooperative beneficiarie potranno accedere a contributi a fondo perduto per un totale massimo di 150.000 euro, così articolati: 20.000 euro per la costituzione della cooperativa, e 19.500 euro per ciascun lavoratore assunto nella nuova realtà produttiva. Dovranno essere costituite dopo la presentazione della domanda e avere almeno 3 soci.

La domanda di contributo può essere presentata con procedura “just in time” – senza graduatorie unica alla scadenza, ma in base all’ordine di arrivo – in due sportelli annuali e fino ad esaurimento delle risorse: il primo dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM) fino al 30 novembre 2025; il secondo dal 1° marzo 2026 al 30 novembre 2026.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito della Regione Marche, nella sezione Bandi:

https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_18433.