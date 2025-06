Marche, Grandi Apparecchiature Sanitarie: target PNRR raggiunto per altri due interventi In via di completamento il previsto ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero con 57 nuovi macchinari

228 Letture Cronaca

Missione 6 Salute del PNRR: in dirittura d’arrivo il completamento dell’installazione, collaudo e attivazione del 100% delle grandi apparecchiature.

La Regione Marche sta infatti ultimando i collaudi previsti per le ultime 10 grandi apparecchiature che vanno a completare le 57 a disposizione delle cinque Aziende Sanitarie Territoriali (AST), del geriatrico INRCA e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) delle Marche per affrontare gli aspetti critici del sistema sanitario pubblico e per perseguire l’obiettivo di allineare i servizi ai bisogni di cura dei pazienti.

“Con queste due grandi apparecchiature sanitarie – dichiara il vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – poniamo un ulteriore e importante tassello nel percorso di ammodernamento del parco tecnologico, al termine del quale avremo potenziato gli ospedali marchigiani con 57 nuove strumentazioni, all’avanguardia tecnologica, come mammografi, risonanze magnetiche, tac, ecografi ed altre apparecchiature di ultima generazione, alcune dotate anche di intelligenza artificiale. Con l’innovazione tecnologica realizziamo un cambiamento finalizzato a rendere la sanità più moderna e in grado di rispondere al meglio alle nuove sfide. Questa implementazione ci permetterà di ridurre le liste d’attesa e di garantire ai cittadini diagnosi sempre più veloci e precise. Grazie a questo piano regionale di potenziamento degli ospedali, le Marche oggi si collocano tra le prime regioni in Italia per le tecnologie più innovative”.

Nell’ambito della linea di investimento “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie”, rivolto al rinnovamento digitale delle dotazioni tecnologiche degli ospedali, per la Regione Marche era prevista la sostituzione di 57 grandi apparecchiature sanitarie.

La Regione ha già approvato l’elenco di 45 apparecchiature operative al 31 dicembre 2024, attestando così il raggiungimento del target relativo all’“Operatività delle Grandi Apparecchiature Sanitarie”. Inoltre è stato approvato, dal tavolo istituzionale, il differimento del target finale per le restanti 12 apparecchiature: una con scadenza al secondo trimestre 2025 (30 giugno) e undici al terzo trimestre 2025 (30 settembre).

Successivamente, l’AOU delle Marche ha comunicato l’installazione di due ulteriori nuove apparecchiature: un sistema radiologico fisso, con target differito al 30 giugno per un importo di 313.848 euro, e un mammografo, con target differito al 30 settembre per un importo di 305.515 euro.

Rimangono da collaudare 10 apparecchiature sanitarie, per le quali era già stato approvato il differimento del target.