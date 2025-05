B Interregionale al via il 28 settembre 2025 Cambia ancora la formula del campionato

Cambia di nuovo tutto in serie B Interregionale che torna all’antico dopo due anni con una formula stravolta e che non è piaciuta a nessuno fin dal debutto nel 2023-24, venendo però sostanzialmente riproposta identica o quasi anche nel 2024-25.



Dal 2025-26 invece si torna all’antico, niente più gironi di appena 12 squadre con incroci poi tra raggruppamenti limitrofi con distinzione tra girone promozione e girone salvezza.

Tornano infatti i classici gironi a 16 squadre, con 30 giornate di stagione regolare, 15 di andata ed altrettante di ritorno.

Al termine delle 30 partite, le prime 8 faranno i play-off, nona, decima, undicesima si fermano mentre dalla dodicesima alla quindicesima fanno i play-out.

L’ultima va direttamente in serie C.

I play-off avranno quattro turni, con tabellone tennistico al meglio delle tre partite all’interno dello stesso girone (prima contro ottava, seconda contro settima, eccetera): almeno nei primi tre turni, perché poi il quarto e ultimo (cioè la finale) verrà giocato tra le vincenti del terzo turno nelle rispettive division.

Chi vincerà pure questa serie salirà in B Nazionale, la perdente andrà agli spareggi in gara unica con le perdenti delle finali delle altre division.

Formula come un tempo pure nei play-out: dodicesima contro quindicesima, tredicesima contro quattordicesima, due su tre, chi vince la serie si salva, chi la perde retrocede in C assieme all’ultima classificata che scende subito.

Al momento ad avere diritto alla B Interregionale sarebbero Goldengas Senigallia, Recanati, Porto Recanati, Bramante Pesaro e Civitanova: Matelica e Loreto Pesaro invece stanno giocando i play-off promozione e dunque potrebbero salire in B Nazionale anche se il patron del Loreto ha già annunciato di lasciare al termine della stagione e dunque la squadra pesarese potrebbe in ogni caso ripartire dalle categorie regionali.

Il campionato partirà il 28 settembre 2025, con fine della prima fase il 26 aprile 2026 e un solo turno infrasettimanale, 8 aprile.

Intanto la Goldengas Senigallia, che in ogni caso sarà l’unica anconetana della B Interregionale 2025-26, ha annunciato che dal 10 al 12 luglio il PalaPanzini ospiterà uno stage per giovani cestisti e cestiste, classi 2008-2013, con l’ex giocatore della Nazionale Luca Vitali, 149 presenze in azzurro e 455 in serie A, dove detiene il record di tutti i tempi di assist realizzati in una sola partita, 18.

LV (Luca Vitali) On Tour Edition ha un costo di 250 euro.