Le Marche di nuovo protagoniste a Parigi In occasione della Festa della Repubblica, evento nella sede Unesco per promuovere patrimonio culturale ed enogastronomia

Le Marche tornano protagoniste nella capitale francese il prossimo 2 giugno per un evento organizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana presso l’UNESCO, in occasione della Festa della Repubblica.

La Regione Marche ha accolto l’invito da parte dell’ambasciatore italiano accreditato all’organismo delle Nazioni Unite, Liborio Stellino, ad essere protagonista a un ricevimento speciale a cui saranno presenti i rappresentanti permanenti esteri con le rispettive delegazioni ed esponenti della comunità italiana e internazionale residente a Parigi.

“È con grande onore – spiega l’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Maria Antonini – che accogliamo l’invito dell’ambasciatore Stellino. Sarà per noi l’occasione di presentare le eccellenze culturali, artistiche ed enogastronomiche marchigiane”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con ATIM – Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, rappresenta anche un’importante leva per la promozione turistica, favorita dal collegamento aereo diretto Ancona–Parigi. Un’opportunità strategica per rafforzare i flussi turistici dalla Francia, tra i principali mercati esteri per la Regione.

L’assessore Antonini ricorda che è la quarta volta in appena due anni che le Marche partecipano ad eventi di spicco nella capitale francese: “La prima iniziativa fu a maggio 2023 quando appunto venne presentato il volo Ancona-Parigi; poi a novembre 2024 la settimana della cucina marchigiana, in cui ci unimmo alla candidatura della cucina italiana quale patrimonio immateriale dell’UNESCO; infine, lo scorso mese di marzo è stata il sistema moda marchigiano a brillare all’Ambasciata italiana di Parigi in occasione della fashion week parigina. Sono tutte importanti iniziative di valorizzazione e di promozione delle nostre eccellenze su cui la Regione sta lavorando alacremente”.

“Questa intensa attività nel campo dell’internazionalizzazione – continua Antonini – la stiamo portando avanti sia in campo enogastronomico che culturale, per un’offerta completa. Terra di straordinaria bellezza e cultura, le Marche ospitano uno dei più antichi siti UNESCO al mondo, la città di Urbino, e vantano un ruolo di primo piano nella Rete delle Città Creative dell’UNESCO, coordinata da Fabriano fino al 2023”.

All’evento di Parigi parteciperà anche la direttrice di ATIM, Marina Santucci, la quale evidenzia il doppio focus legato alla presenza marchigiana: la promozione dell’enogastronomia e la valorizzazione del patrimonio architettonico teatrale marchigiano, in corsa per il riconoscimento UNESCO: “Atim concorre alla valorizzazione e alla promozione del ricco patrimonio culturale ed artistico della nostra regione, perciò questo evento costituisce un’ulteriore opportunità per presentare a un pubblico così prestigioso le nostre bellezze artistiche”.

Il momento clou dell’evento sarà uno show cooking dello chef Daniele Citeroni, con successiva degustazione, pensato per offrire al prestigioso parterre internazionale un’esperienza autentica dei sapori marchigiani.

“Per noi – conclude Antonini – Parigi è un luogo importantissimo, un hub per far conoscere il nostro territorio e quindi anche in questa occasione le Marche sapranno sicuramente fare una bella figura”.