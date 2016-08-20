A Campofilone la Festa regionale delle Bandiere Blu 2026 Il presidente Acquaroli: "Risultati che ci incoraggiano a proseguire con determinazione lungo la strada intrapresa"

231 Letture Cronaca

Si svolge domani, 2 settembre, la Festa Regionale delle Bandiere Blu 2026, a Campofilone, ultima località in ordine di tempo ad aver ottenuto in prestigioso riconoscimento nelle Marche.

“A settembre siamo ancora nel pieno della stagione – dice il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – con tanti turisti che continuano a scegliere le Marche. Abbiamo così voluto valorizzare il nostro mare, condividere una stagione positiva e le strategie di sviluppo turistico che continuano a regalarci importanti soddisfazioni. Quello delle Bandiere Blu è un riconoscimento, frutto del lavoro svolto in sinergia da Comuni, operatori turistici, imprese e cittadini, che rafforza l’immagine delle Marche come destinazione turistica d’eccellenza e conferma la validità di un percorso fondato sulla tutela del patrimonio naturale, la qualità dell’accoglienza e la capacità di fare squadra. Il primato nazionale nella concentrazione di Bandiere Blu rispetto all’estensione del nostro litorale evidenzia inoltre la continuità qualitativa di tutta la costa marchigiana, elemento distintivo della nostra offerta”.

Cresce l’attrattività per le Marche tra le regioni italiane con i migliori incrementi di arrivi e presenze secondo il report del Ministero del Turismo: “Risultati che ci incoraggiano a proseguire con determinazione lungo la strada intrapresa, investendo nella qualità, nella sostenibilità e nella valorizzazione delle eccellenze che rendono le Marche una meta sempre più apprezzata in Italia e all’estero”, ha concluso il presidente Acquaroli.

La Festa Regionale delle Bandiere Blu 2026 è alle 18, nell’Area Anfiteatro/lungomare di Ponte Nina di Campofilone, nel corso della quale interverranno, oltre a Francesco Acquaroli, il sindaco di Campofilone Riccardo Verdecchia, Claudio Mazza, presidente della fondazione FEE Italia, le autorità locali e le istituzioni e i rappresentanti dei 20 Comuni che vantano il vessillo.

Le 20 località Bandiere Blu 2026: Gabicce Mare; Pesaro; Fano; Mondolfo; Senigallia; Ancona (per la spiaggia di Portonovo); Sirolo; Numana; Porto Recanati; Potenza Picena; Civitanova Marche; Porto Sant’Elpidio; Fermo; Porto San Giorgio; Altidona; Pedaso; Campofilone; Cupra Marittima; Grottammare; San Benedetto del Tronto.