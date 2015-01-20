Il 14 settembre nelle Marche si torna a scuola
Lezioni fino al 5 giugno 2027
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Al via il 14 settembre 2026 le scuole secondarie di primo e secondo grado nelle Marche.
Nel resto d’Italia, a scuola si tornerà dal 7 settembre (i primi a rientrare, gli studenti dell’Alto Adige) al 17 settembre (gli ultimi, in Puglia).
Le scuole nelle Marche termineranno il 5 giugno 2027 (il 30 giugno quelle dell’infanzia).
207 i giorni di scuola previsti in tutto.
Vacanze di Natale dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, vacanze di Pasqua dal 25 al 30 marzo 2027.
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