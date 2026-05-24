Avviato il corso di formazione rivolto ai futuri medici di famiglia
L'assessore regionale Calcinaro: "Rappresentano il primo punto di riferimento per migliaia di cittadini"
La Regione Marche continua ad investe sulla formazione per aumentare il numero dei medici di famiglia e rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale. La Giunta ha approvato il provvedimento che avvia il corso triennale di formazione in medicina generale 2026-2029, mettendo a disposizione 98 borse di studio destinate ai professionisti che nei prossimi anni entreranno a far parte della rete dei medici di base marchigiani.
Le borse di studio saranno finanziate per 68 posti attraverso risorse del Fondo sanitario nazionale e per 30 con fondi regionali. Una scelta che conferma l’impegno della Regione nel sostenere la formazione dei professionisti e nel contrastare la carenza di medici sul territorio.
“I medici di famiglia rappresentano il primo punto di riferimento per migliaia di cittadini e per questo dobbiamo continuare a investire sulla loro formazione – dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro –. Con queste 98 borse di studio stiamo costruendo la risposta ai bisogni di domani, formando professionisti che andranno a rafforzare la presenza dei medici di base nelle Marche e a garantire il necessario ricambio generazionale. Il nostro obiettivo è aumentare progressivamente la disponibilità di medici sul territorio, soprattutto nelle aree che oggi registrano maggiori difficoltà, offrendo ai cittadini un’assistenza sempre più vicina ed efficace. È un investimento che si integra con il potenziamento della sanità territoriale e con il nuovo modello fondato sulle Case e sugli Ospedali di Comunità”.
Il bando di concorso sarà pubblicato nei prossimi giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, sui siti istituzionali e sulla Gazzetta Ufficiale. Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma regionale dedicata dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La selezione prevede una prova scritta composta da 100 domande a risposta multipla, uguale su tutto il territorio nazionale. L’esame si svolgerà il 21 ottobre 2026, nella data fissata dal Ministero della Salute.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!