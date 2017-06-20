La Regione Marche si prepara alla stagione estiva 2026 Marina Santucci (ATIM): "Le Marche stanno vivendo una fase di crescita solida e consapevole"

Le Marche si avvicinano all’estate 2026 con un’offerta sempre più strutturata, fondata su cultura, grandi eventi e una crescita turistica che si consolida, e incrementa, nel tempo. A dettare i tempi è ATIM, l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, che da anni lavora per rafforzare il posizionamento della regione come destinazione autentica, capace di coniugare qualità, identità e una proposta culturale riconoscibile anche a livello internazionale.

Le destinazioni

Le Marche offrono un’esperienza turistica completa e articolata. La costa adriatica alterna vivaci località balneari alle falesie del Parco del Conero; l’entroterra disegna un paesaggio di colline, vigneti e borghi medievali: tra questi spicca Cingoli, in provincia di Macerata, eletto Borgo dei Borghi 2026.

Di rilievo anche le città d’arte, a partire da Ancona che si fregia della fresca nomina di Capitale Italiana della Cultura 2028, con un patrimonio storico e architettonico di respiro europeo. Completano l’offerta i Monti Sibillini, meta ideale per escursionismo, trekking e mountain bike.

Sul piano enogastronomico non mancano eccellenze riconosciute come il Verdicchio, il Rosso Conero, i Vincisgrassi e il tartufo.

Gli eventi

Il calendario estivo rappresenta uno dei principali driver di attrattività. Il Summer Jamboree, giunto alla 26ª edizione, trasforma ogni anno Senigallia in un punto di riferimento europeo per la cultura anni ’40 e ’50. Il Macerata Opera Festival e il Rossini Opera Festival a Pesaro confermano il ruolo delle Marche nel panorama della grande lirica internazionale.

Accanto a questi, le rievocazioni storiche come la Quintana di Ascoli Piceno e la Cavalcata dell’Assunta a Fermo raccontano l’identità più profonda del territorio, mentre format contemporanei come il Montelago Celtic Festival a Serravalle del Chienti (MC) e l’Adriatic Sound Festival a Fano (PU) intercettano nuovi pubblici, contribuendo a rinnovare l’immagine regionale e ad ampliare la stagionalità.

I dati

Il 2025 si è chiuso con oltre 11,7 milioni di presenze, segnando un incremento del +2,6% rispetto all’anno precedente. Ancora più significativo il dato sul turismo internazionale, in crescita del +6,7%, che conferma una progressiva apertura delle Marche ai mercati esteri.

«La domanda straniera si concentra nei mercati europei consolidati come Germania, Paesi Bassi e Svizzera, ma registra dinamiche interessanti anche da Francia, Paesi Bassi e paesi scandinavi, con una crescita sempre più evidente dal Nord America, in particolare dagli Stati Uniti – commenta Marina Santucci, Direttrice ATIM – e rileviamo un segnale chiaro: le Marche stanno guadagnando visibilità come destinazione alternativa alle mete più affollate, grazie a un’offerta fondata su autenticità, paesaggio e qualità della vita».

L’analisi territoriale conferma un’evoluzione significativa del modello turistico regionale. Le province costiere restano un pilastro – Ancona e Pesaro-Urbino superano rispettivamente i 3,4 e i 3 milioni di presenze -, ma sono le aree interne a registrare le dinamiche più interessanti. Fermo e Ascoli Piceno mostrano tassi di crescita superiori alla media, con un incremento degli arrivi fino al +13,88%, mentre Macerata consolida il proprio posizionamento con oltre 1,6 milioni di presenze. Il turismo marchigiano risulta quindi distribuito e legato anche a esperienze, borghi, natura ed eventi.

(*Dati provvisori su movimento turistico Gennaio – Dicembre 2025 – fonte strutture ricettive – dati raccolti dall’Osservatorio del turismo regionale)

«Le Marche stanno vivendo una fase di crescita solida e consapevole – prosegue Marina Santucci – e i dati evidenziano un rafforzamento strutturale del settore: cresce il turismo internazionale, si distribuiscono meglio i flussi e aumenta la qualità della domanda. Gli eventi rappresentano una leva strategica decisiva, perché ampliano i periodi di visita e rafforzano il racconto del territorio. L’obiettivo è proseguire su questa traiettoria, investendo in sostenibilità, identità e posizionamento internazionale».

Le prospettive per l’estate 2026 sono orientate a un ulteriore consolidamento, con una crescita attesa e un ruolo sempre più centrale della componente estera. In questo scenario, le Marche si candidano a essere una delle destinazioni più interessanti del panorama italiano, grazie a un equilibrio sempre più efficace tra grandi eventi, qualità della vita e valorizzazione diffusa del territorio.