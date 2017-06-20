Presidente Regione Marche in visita al nuovo centro distribuzione Amazon di Jesi Sarà operativo da luglio 2026. L'azienda prevede 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall'avvio del sito

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Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli si è recato in visita al nuovo centro di distribuzione Amazon di Jesi, che sarà operativo a partire dal mese di luglio. Si tratta del primo centro di distribuzione nelle Marche e di uno snodo strategico per rafforzare la rete logistica del gruppo nel Paese.

“L’apertura del centro di Jesi è un passaggio importante per la nostra Regione – ha dichiarato Acquaroli – perché unisce investimenti industriali, innovazione e prospettive occupazionali. La scelta di questo insediamento, in prossimità dell’Interporto delle Marche e in un’area ben collegata alle principali infrastrutture, conferma le potenzialità di crescita del sistema logistico del nostro territorio. È un segnale concreto di fiducia che va nella direzione dello sviluppo e della competitività delle Marche”.

Il nuovo centro di distribuzione rappresenterà un elemento rilevante per il sistema economico regionale, con la previsione di 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura. Nel corso della visita è stato inoltre confermato il cronoprogramma, con l’avvio delle attività previsto per l’estate, così da assicurare un significativo supporto alle esigenze operative.

Durante l’incontro è stato svelato anche il logo del sito, identificato dalla sigla AOI1 – richiamo al codice aeroportuale di Ancona-Falconara – che rappresenta la figura di Diomede, eroe omerico che, dopo la caduta di Troia, approdò lungo le coste adriatiche fondando città e santuari, tra cui la città di Jesi.

Il polo, come comunicato dall’azienda, sarà dotato di tecnologia Amazon Robotics e rappresenterà il nono centro di distribuzione Amazon in Italia, il quinto nel Centro-Sud e il primo nelle Marche.

Nei prossimi giorni Adecco organizzerà un Recruiting Day dedicato a tutte le persone interessate a conoscere le opportunità professionali offerte dal nuovo insediamento e ad approfondire il percorso di candidatura.