Under 16 US Pallavolo Senigallia vince l’andata della finale provinciale Filottrano battuto 3-0, ritorno il 13 maggio

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Netta affermazione delle giovani under 16 dell’US Pallavolo Senigallia targate Ristorante Pancho che si impongono per 3-0 contro la attrezzata Lardini Filottrano nella gara 1 di finale della Coppa Provinciale.



Un percorso netto in coppa quello delle nero-azzurre guidate dal capitano Stella Carbini con 0 sconfitte e solo un punto perso.

L’eventuale vittoria della coppa porterebbe la formazione senigalliese al pass per entrare nella prossima stagione nel girone di eccellenza under 17.

Ritorno previsto a Filottrano mercoledì prossimo alle 19.30.

“Ogni partita di questo gruppo – è il commento del direttore tecnico Roberto Paradisi – è un pezzetto di puzzle che stiamo costruendo dal giugno scorso. Si tratta di un progetto ambizioso di cui fanno parte sia le ragazze under 14 che under 15. Ogni vittoria ma soprattutto ogni sconfitta sono piccole lezioni di etica e di stile in un percorso di formazione che non è solo tecnica”.

US Pallavolo Senigallia