Bilancio sociale: la FORM mette il turbo Nel 2025, 10mila giornate lavorative, 145 professori d'orchestra impiegati e oltre 1,3 milioni erogati. +25% di spettatori

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Un triennio di crescita di numeri per la FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana. Presentato questa mattina in Regione il bilancio sociale da Silvia Luconi, sottosegretaria alla Presidenza della Regione Marche con delega alla Cultura, Fabrizio Del Gobbo, presidente FORM, Francesco Di Rosa, direttore artistico FORM (quest’ultimo in collegamento) e Angelica Lupacchini, Consigliere del Comune di Ancona e Presidente della 6° Commissione Consiliare Permanente per la Cultura.

“Il bilancio sociale della FORM restituisce l’immagine di una realtà viva, dinamica e profondamente radicata nel territorio marchigiano – ha dichiarato Silvia Luconi –. I numeri raccontano una crescita significativa non solo in termini di pubblico e produzione artistica, ma anche di occupazione culturale, formazione e coinvolgimento delle nuove generazioni. Interessante il coinvolgimento del pubblico giovane; più 20% è un segnale che si tratta di un’offerta al passo con i tempi che coinvolge anche chi ieri forse avrebbe scelto altre proposte”.

“La Regione Marche – continua Luconi – guarda con grande attenzione a questo percorso, perché la cultura rappresenta un investimento strategico per la coesione sociale, l’attrattività del territorio e la crescita delle comunità. La capacità della FORM di portare la musica sinfonica dai grandi centri ai piccoli borghi, di dialogare con scuole, università e conservatori e di creare opportunità concrete per i giovani musicisti dimostra come questa istituzione sia oggi un presidio culturale fondamentale per tutta la regione. Ringrazio il presidente Fabrizio Del Gobbo, il direttore artistico Francesco Di Rosa, il Consiglio di amministrazione e tutti i professori d’orchestra per il lavoro svolto con competenza, visione e passione”.

Prosegue il presidente Fabrizio Del Gobbo: “Il 2025 si conclude in modo molto soddisfacente con il +25% di presenze rispetto all’anno precedente e con un +45% rispetto al 2023. Altro dato rilevante è il +20% di presenze dei giovani under 25 e dei giovanissimi delle scuole secondarie. L’obiettivo prefissato nel maggio 2023, periodo di insediamento dell’attuale CdA è centrato: riacquisire e ampliare la propria platea, abbattuta nei numeri dagli anni della pandemia; rafforzare la ricerca di nuovo pubblico tra le generazioni più giovani e giovanissimi. Nel corso del 2025, l’Orchestra Filarmonica ha eseguito 94 concerti, andando in tutte le province delle Marche e toccando Comuni sopra 15mila abitanti e piccoli borghi con meno di 5mila residenti, da nord a sud della Regione e dall’entroterra al mare. Il totale di spettatori paganti rendicontati al Ministero sono 23.139, tra biglietti e abbonamenti acquistati; 26.834 gli spettatori complessivi. Portare questi numeri non è facile e rappresentano anche l’eccellenza del nostro direttore artistico Francesco Di Rosa”.

Aggiunge Di Rosa: “I dati sono molto positivi per questa realtà marchigiana di cui tutti dovremmo essere orgogliosi e che ogni marchigiano dovrebbe sentire come propria. Per me, come musicista, lo è senza dubbio: l’augurio è che le prossime stagioni continuino con questi successi. Un ringraziamento va a tutti coloro che li hanno resi possibili”.

Tutti i parametri registrano il segno più: più biglietti venduti (17.756 rispetto a 14.291), più abbonamenti acquistati (5.383 rispetto a 4.724), maggior media paganti (272 rispetto a 229).

La comunicazione ha dato il suo assist con 2,5 milioni di visualizzazioni sui social e video che registrano 60 giorni di visualizzazione; centomila le visite al sito.

Questi numeri sono la conseguenza coerente delle azioni intraprese dal CdA FORM nell’ultimo triennio. Nel 2024 viene nominato Direttore Artistico della FORM, dopo selezione pubblica, il M° Francesco Di Rosa che, esaurita la fase di passaggio, realizza la produzione Musicattraverso 2025. Sempre nel 2024 la fondazione, per selezione pubblica, bandisce l’avviso per l’assunzione di primo corno e prima viola. All’esito della selezione vengono inseriti in nucleo stabile due giovanissimi professori di orchestra, poco più che ventenni.

Nel 2025, viene affidata alla direzione artistica la procedura di audizione per i ruoli di fila a completamento degli organici. Le ultime audizioni erano risalenti ad almeno una decina di anni. Pubblicato l’avviso, vengono tenute le audizioni per la sezione archi (violino, viola, violoncello e contrabbasso), con un riscontro di 184 richieste di partecipazione. Nel 2026 si pianificherà il completamento.

Nel 2025 si apre una nuova fase di collaborazione con i Conservatori di Pesaro e Fermo. Già consolidata da tempo la partnership con il conservatorio di Pesaro per la scuola di direzione di orchestra con il M° Manlio Benzi, la FORM, in un progetto di formazione professionale a firma del M° Di Rosa e del M° Benzi, amplia le collaborazioni con il Conservatorio di Fermo e il Conservatorio di Rimini-Cesena verso i giovani che hanno scelto la musica come professione. Viene così realizzata la produzione, per la prima volta e di assoluto rilievo come “buona pratica”, mettendo in rete FORM e tre scuole di Alta Formazione Artistica Musicale, del poema sinfonico di Richard Strauss Vita d’eroe, con un organico orchestrale di circa 90 professori di orchestra nel quale vengono inseriti, contrattualizzati, 45 giovani, individuati attraverso una selezione interna tra i migliori studenti. Sempre in questo anno, per la produzione del Requiem di Mozart, si apre una nuova collaborazione con l’associazione ARCOM che raccoglie circa 120 corali su tutto il territorio regionale.

Il premio Oscar Nicola Piovani dirige la FORM in quattro date di concerto, tra le quali, vale ricordare, l’inaugurazione del rinnovato auditorium dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona.

Determinante nella storia futura di questa fondazione rimane il rapporto con l’Università Politecnica delle Marche che ha permesso di arrivare al giovane pubblico degli studenti in sede e fuori sede e ai numerosi studenti stranieri. Nel 2025 sono state attivate anche le collaborazioni con l’Università di Urbino e Macerata, mentre sul fronte bambini vengono realizzati Family Concert dedicati alle famiglie ed Educational presso le scuole.

E ancora: sei commissioni di composizioni originali per orchestra, presentate in prima esecuzione, nelle programmazioni Musicattraverso 2025 e 2026, tre delle quali affidate a giovani compositori al di sotto dei trent’anni. Oggi la FORM ha rafforzato la sua posizione con le istituzioni culturali del territorio, trasformando l’orchestra in un elemento di raccordo tra formazione e produzione artistica regionale, senza dubbio rappresenta un ponte tra l’alta formazione musicale e il mondo professionale.

Infine – ma tanto altro sarebbe da mettere in evidenza declinando, però, alla ricerca di una sintesi esemplificativa – si aprono le trattative per il rinnovo del contratto aziendale.

La complessità delle azioni messe in campo, avviate già nel 2024, portano in termini generali, ossia fermi restando gli obblighi di equilibrio e vincolo di bilancio, ad una importante crescita di risultati, di evidenze, realizzati dalla Fondazione o, più esplicitamente, di ricadute nella politica culturale di cui la Fondazione è un tramite.

L’ultimo dato di rilievo è il circa milione e trecentomila euro, stabile, di risorse erogate a titolo di stipendi e contribuzione ai collaboratori e ai professori di orchestra, per circa 10.000 giornate lavorative, e 145 professori d’orchestra impiegati nel corso delle produzioni.

Il 2026 si prevede possa ancora incrementare i risultati.