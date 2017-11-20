In Consiglio Marche richiesta di Commissione d’inchiesta su vicenda gestione plasma Martedì 12 maggio 2026 anche la nomina di un componente nel direttivo dell'Università per la Pace e diverse proposte di mozione

135 Letture Politica

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 12 maggio a partire dalle ore 10. Al punto 5 dell’ordine del giorno della seduta assembleare è iscritta la proposta di deliberazione relativa alla richiesta di istituzione di una Commissione di inchiesta sulla gestione dei processi di raccolta, lavorazione e smaltimento del sangue.

L’Aula sarà inoltre chiamata ad eleggere un componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Università per la Pace.

In apertura dei lavori, come da Regolamento, verranno esaminate interrogazioni ed interpellanze, mentre in coda figurano diverse proposte di mozione.

Segue ordine del giorno completo della seduta assembleare di martedì 12 maggio. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

1) Interrogazioni a risposta immediata;

2) Interrogazioni:

• n. 178 a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Biondi e Pasqui “Aggiornamento in merito al parere legale annunciato relativamente all’intervento finanziato nel Comune di Appignano del Tronto – PSR Marche 2014-2020”;

• n. 138 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Mareggiata del 4–5 febbraio 2026: gravi danni e criticità lungo la costa di Porto Recanati e Potenza Picena – misure urgenti, ricognizione danni, sostegni e programmazione strutturale di difesa della costa ai sensi della L.R. 15/2004”;

• n. 193 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo e Piergallini “Criticità nell’applicazione del sistema SEND (Servizio notifiche digitali) e misure di tutela per le fasce deboli”;

n. 194 a iniziativa del Consigliere Rossi “Problematiche correlate alla piattaforma SEND”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

• n. 136 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Macinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo e Piergallini “Criticità ambientali, sanitarie e autorizzative connesse all’impianto a biogas sito in località Bellaria, Comune di Acqualagna (PU), anche in relazione alla modifica della dieta di alimentazione”;

• n. 150 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Nomina Direttore Amministrativo AST Fermo”;

• n. 156 a iniziativa del Consigliere Nobili “Attuazione della L.r. 6 agosto 2018, n. 32 – Comitato regionale, Piano e azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo”;

• n. 170 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo e Piergallini “Stato di attuazione delle misure previste dalle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile relative agli eventi alluvionali del settembre 2022 nella Regione Marche, con particolare riferimento ai Comuni di Cantiano e Cagli”;

n. 231 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale per gli eventi alluvionali del settembre 2022 – attuazione, risorse, governance e ruolo della Regione Marche”; (abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

• n. 197 a iniziativa del Consigliere Pierini “Situazione gestionale, organizzativa e strutturale della casa di cura Villa Montefeltro accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale”;

• n. 198 a iniziativa dei Consiglieri Caporossi, Seri “Modalità di consegna dei farmaci antiretrovirali ai pazienti HIV-positivi che afferiscono all’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche”;

3) Interpellanze:

• n. 12 a iniziativa del Consigliere Nobili “Scelte regionali in materia di dimensionamento scolastico e duplicazione degli indirizzi dell’Istituto Tecnico Agrario “G. Vivarelli” di Fabriano – coerenza normativa, sostenibilità economica e tutela delle eccellenze formative delle aree interne”;

• n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Utilizzo dei medici “gettonisti” nelle Aziende Sanitarie Territoriali della Regione Marche”;

Interrogazione n. 237 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Seri, Caporossi “Ricorso ai medici “gettonisti” presso AST1 e prospettive dal 1° luglio 2026”;

Interrogazione n. 248 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ricorso a soggetti privati per il reclutamento di medici destinati ai Pronto Soccorso dell’AST Pesaro Urbino e coerenza con gli indirizzi nazionali e regionali di riduzione del fenomeno dei medici “gettonisti”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

4) Nomina:

Elezione di un componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Università per la Pace

(articolo 15, comma 5, della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9; articolo 12, comma 6, dello Statuto dell’Associazione; deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale n. 125 del 14 luglio 2009 e successive modificazioni)

(voto limitato a uno)

5) Proposta di deliberazione n. 3 a iniziativa dell’Ufficio di presidenza “Istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dei processi di raccolta, lavorazione e smaltimento del sangue”;

Relatore: Giacomo Rossi

(Discussione e votazione)

6) Mozione n. 23 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Piergallini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Catena, Cesetti “Bonifica di ordigni bellici e armi chimiche nella costa pesarese”;

Mozione n. 75 a iniziativa dei Consiglieri Pierini, Canafoglia “Verifica, mappatura e valutazione sulla possibile presenza di ordigni bellici contenenti iprite e arsenico nei fondali marini antistanti la costa pesarese”;

Interrogazione n. 66 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “La nuova inchiesta sugli ordigni bellici, risalenti alla seconda guerra mondiale, inabissati davanti alla costa pesarese”;

Interrogazione n. 212 a iniziativa del Consigliere Nobili “Ordigni bellici e possibili residui chimici inabissati davanti alla costa pesarese, stato delle verifiche e iniziative della Regione Marche”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

7) Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”;

8) Mozione n. 25 a iniziativa del Consigliere Nobili “Grave situazione del Tribunale per i Minorenni delle Marche – Richiesta di intervento urgente al Ministero della Giustizia e impegno della Regione per il rafforzamento dei servizi territoriali a tutela dei minori”;

Mozione n. 73 a iniziativa dei Consiglieri Canafoglia, Pierini, Battistoni, Assenti, Barbieri, Putzu, Baiocchi, Biondi “Criticità organizzative del Tribunale per i Minorenni delle Marche e misure per il rafforzamento della funzionalità del sistema di giustizia minorile e dei servizi territoriali”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

9) Mozione n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)