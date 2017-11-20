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In arrivo il bando regionale per sostenere le assunzioni di giovani disoccupati

Per presentare le domande c'è tempo fino all'8 giugno

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Giovani al lavoro

Da venerdì 8 maggio si apre la presentazione delle domande per l’avviso pubblico ‘Aiuti alle assunzioni di giovani disoccupati’. “Un nuovo intervento concreto a favore dell’occupazione giovanile – sottolinea l’assessore al Lavoro Tiziano Consoli – Con questo avviso vogliamo sostenere le imprese marchigiane che scelgono di investire sui giovani e creare opportunità di lavoro vere, durature e qualificate. Non parliamo di misure assistenziali, ma di politiche attive che rafforzano il tessuto produttivo e contrastano la precarietà”.

Finanziato con 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Poc Marche 2014‑2020 – asse occupazione, l’Avviso è destinato alle imprese, di ogni dimensione, attive e iscritte alla Camera di Commercio e ai liberi professionisti che assumono giovani disoccupati tra i 18 e i 36 anni non compiuti. La misura introduce criteri di premialità che valorizzano le assunzioni stabili, i giovani con percorsi di istruzione medio‑alta, inclusi laureati e diplomati ITS, il rientro di giovani dall’estero o da altre regioni e le imprese operanti nei settori chiave dell’economia marchigiana, con particolare attenzione al comparto manifatturiero.

“L’intervento nasce dalla consapevolezza che, nonostante i segnali di ripresa, il mercato del lavoro regionale continua a offrire ai giovani soprattutto contratti discontinui e poco stabili, alimentando incertezza e spingendo molti ragazzi a cercare altrove il proprio futuro. Il nostro obiettivo – prosegue Consoli – è duplice: trattenere i talenti che si formano nelle Marche e favorire il rientro di chi ha maturato competenze fuori regione o all’estero, mettendole a disposizione delle imprese marchigiane, in particolare di quelle che operano nei settori strategici. Vogliamo un’occupazione giovanile che sia leva di competitività, innovazione e sviluppo perché investire sui giovani significa investire sul futuro delle Marche. Questo Avviso si inserisce in una strategia più ampia che mette insieme lavoro, competenze e imprese, con l’idea chiara che la crescita passa dalla qualità del capitale umano”.

Gli incentivi riguardano esclusivamente assunzioni attivate dopo la presentazione della domanda, con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato full‑time.

Il contributo, concesso in regime ‘de minimis’, è pari a 19.500 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato full‑time e di 6.500 euro per ogni assunzione a tempo determinato full‑time.

Le domande di contributo potranno essere presentate sulla piattaforma Siform a partire dall’8 maggio e fino all’8 giugno 2026.

Il testo dell’Avviso può essere consultato al seguente link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-attivi/p/1/q/under/t/-1?idb=25179.

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