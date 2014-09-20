Salute Mentale, ascoltati gli ATS delle Marche in Commissione Prosegue iter della pdl sul servizio di sollievo. Raccolte le osservazioni di sindaci, assessori, responsabili di servizi e operatori

129 Letture Politica

Costruire una cornice normativa stabile, tutelando le esperienze positive realizzate sul territorio. E’ l’obiettivo di partenza della proposta di legge “Disciplina del servizio di sollievo per la salute mentale”.

L’iter della pdl, di cui primo firmatario e relatore di maggioranza è il presidente della Commissione sanità e politiche sociali, Nicola Baiocchi (FdI), relatore di opposizione il vicepresidente Andrea Nobili (Avs), inizia con un lungo calanderio di audizioni, aperto con l’ascolto dei rappresentanti degli Ambiti territoriali sociali di tutta la regione. Nel corso della seduta sono state raccolte le osservazioni di sindaci, assessori, coordinatori dei servizi e operatori. Negli interventi il racconto dei tanti progetti avviati e del lavoro in rete condiviso con associaizioni e famiglie.

“Un incontro molto proficuo”, lo definisce Baiocchi al termine della seduta. “Abbiamo analizzato problematiche concrete e da parte di tutti c’è un atteggiamento costruttivo e collaborativo. Valuteremo le integrazioni e i suggerimenti che verranno proposti, mantenendo la struttura fondamentale della legge. Sicuramente – conclude – riusciremo a formulare una norma quanto più possibile vicina alle esigenze dei territori, per salvaguardare un servizio che in modo unanime nelle Marche viene riconosciuto come un servizio che funziona molto bene”.

“Abbiamo posto attenzione alle segnalazioni – conferma Nobili – lavoreremo affinché questa proposta abbia la maggiore concertazione possibile”.