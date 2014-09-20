Adesso AN
Errore durante il parse dei dati!
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Le Marche si raccontano al Nord Europa

Viaggio nella nostra regione per una delegazione proveniente da Svezia e Danimarca

143 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Delegazione scandinava

Le Marche si raccontano al pubblico internazionale attraverso lo sguardo di chi trasforma le esperienze in narrazione. Regione Marche e ATIM, Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, hanno accolto una delegazione di dieci operatori della comunicazione (giornalisti, blogger, influencer) provenienti da Svezia e Danimarca, protagonisti di un educational tour alla scoperta delle eccellenze regionali.

Il viaggio è partito da Ancona, fresca designata Capitale Italiana della Cultura 2028, per poi svilupparsi lungo un itinerario capace di restituire l’identità più autentica della regione: dalla suggestiva baia di Portonovo alla raffinata Urbino, attraverso i borghi di Servigliano e Fermo, fino ai centri storici di Ascoli Piceno e Macerata.

Cinque ospiti svedesi e cinque danesi hanno soggiornato in strutture ricettive del territorio, immergendosi in un paesaggio di colline morbide, filari e uliveti secolari: un’esperienza che ha consentito loro di raccontare le Marche dal punto di vista della ospitalità e della cultura, senza tralasciare l’enogastronomia dei territori con degustazioni di prodotti tipici e vini locali che hanno completato il racconto del viaggio.

Le Marche, ancora poco conosciute da molti dei partecipanti, hanno saputo sorprendere: una destinazione capace di suscitare emozioni profonde grazie all’equilibrio tra natura, storia e qualità della vita. A colpire, in particolare, il binomio tra armonia e autenticità, in contrasto (a detta degli stessi partecipanti) con l’immagine artificiale di alcune delle mete turistiche più affollate.

Il tour ha offerto anche l’opportunità di approfondire la tradizione gastronomica regionale e le storie dei produttori locali, con uno sguardo attento alla sostenibilità e alla qualità delle filiere. Un patrimonio che trasforma il paesaggio marchigiano in un’esperienza culturale diffusa, capace di evocare le atmosfere dell’arte e dell’eredità di Raffaello Sanzio.

«Questa iniziativa conferma la capacità delle Marche di posizionarsi sui mercati internazionali come destinazione autentica, sostenibile e credibile – dichiara Marina Santucci, Direttrice di ATIM – Attraverso il racconto diretto di chi ha vissuto il territorio in prima persona, costruiamo ponti concreti con il Nord Europa e apriamo nuove opportunità per tutto il sistema turistico marchigiano».

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di internazionalizzazione, avviata con una prima fase di esplorazione dei mercati svedese e danese. Già nel novembre 2025, una delegazione di imprese marchigiane del settore agroalimentare aveva partecipato a incontri B2B con operatori del Nord Europa, ponendo le basi per future collaborazioni strutturate.

Il press tour è stato realizzato in sinergia con la Camera di Commercio Italiana a Copenaghen e la Camera di Commercio Italiana a Stoccolma, con il coinvolgimento e il supporto delle istituzioni locali dei Comuni visitati.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni