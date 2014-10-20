PD Marche: “Sia fatta chiarezza sullo scandalo delle sacche di plasma” "Non possiamo non evidenziare il rischio concreto che questa vicenda produca ricadute negative sul mondo della donazione"

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Il Partito Democratico delle Marche segue con forte preoccupazione gli sviluppi relativi alla vicenda del sangue e del plasma, alla luce delle notizie emerse in queste ore e dell’apertura di un’istruttoria da parte dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS, che ha classificato l’accaduto come “incidente grave” per presunte modalità di stoccaggio non conformi.

Si tratta di fatti che, se confermati, risultano di estrema gravità e che rischiano di compromettere la fiducia dei cittadini in un sistema (quello della donazione del sangue e del plasma) fondato su valori di solidarietà, sicurezza e responsabilità collettiva. Il Partito Democratico delle Marche esprime pertanto piena fiducia nel lavoro degli organismi competenti e nella magistratura, affinché venga fatta rapidamente piena luce su quanto accaduto, accertando responsabilità e garantendo trasparenza.

Al contempo, non possiamo non evidenziare il rischio concreto che questa vicenda produca ricadute negative sul mondo della donazione, patrimonio prezioso della nostra comunità regionale, che va tutelato con ogni mezzo attraverso il ripristino immediato delle condizioni di massima sicurezza e credibilità.

Dal punto di vista politico, la condanna per quanto emerso è netta. Riteniamo necessario che, in via cautelativa, vengano sospesi dalle attività i responsabili delle azioni che hanno comunque arrecato un grave danno d’immagine e discredito all’intero sistema di raccolta, lavorazione e distribuzione di sangue e plasma.

È indispensabile ristabilire al più presto un clima di fiducia, attraverso atti concreti, verifiche puntuali e una piena assunzione di responsabilità. La salute dei cittadini e l’integrità del sistema sanitario regionale non possono essere messe in discussione.

Chantal Bomprezzi

Daniele Sturani

Andrea Vecchi