Violenza di genere, risoluzione unanime del Consiglio Regionale delle Marche Nell'atto di indirizzo, richiamo ai dati dell'ultimo Report e l’impegno in progetti culturali, educativi e formativi

224 Letture Politica

Con un voto unanime l’Assemblea legislativa ha approvato una risoluzione sul contrasto alla violenza di genere sottoscritta da tutti i gruppi consiliari.

L’atto di indirizzo, dopo il richiamo ai dati dell’ultimo Report presentato in Aula in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, stabilisce una serie di impegni per promuovere progetti culturali, educativi e formativi. Il documento raccoglie la proposta di mozione a iniziativa della maggioranza, prima firmataria Silvia Luconi (FdI), e due proposte delle opposizioni, a iniziativa di Marta Ruggeri (M5s) e di Maurizio Mangialardi (Pd).

Oltre al potenziamento della rete di ascolto e di accoglienza, valorizzando il lavoro dei Cav e dei numeri telefonici antiviolenza, si sollecitano investimenti in “percorsi di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso progetti di educazione all’affettività, al rispetto, alla legalità e alle corrette relazioni, in collaborazione con le famiglie e professionisti qualificati”.

Citando un atto di indirizzo già votato in Consiglio regionale nel 2023, si invita a promuovere, di concerto con l’Ufficio scolastico regionale, progetti educativi sul rispetto, rigettando ogni tentativo “di minimizzazione culturale della violenza”.

Chiesto inoltre l’impegno a continuare a investire “in progetti formativi – rivolti a docenti, operatori socio-sanitari, forze dell’ordine – per favorire una cultura del rispetto e una corretta comprensione del concetto di consenso” e “in percorsi di autonomia economica e abitativa per le donne che intraprendono un percorso di fuoriuscita dalla violenza per sé e per i propri figli”.