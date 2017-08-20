Caro rette nelle residenze socio-sanitarie, Mastrovincenzo (PD): “Promesse elettorali smentite dai fatti” "Il sostegno della Regione coprirà appena il 15% delle famiglie marchigiane"

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«Ad agosto, in piena campagna elettorale, il centrodestra aveva assicurato che le rette a carico degli utenti non sarebbero aumentate.

Oggi, con i rincari già operativi, scopriamo che le misure di sostegno della Giunta sono del tutto insufficienti: i voucher previsti riusciranno a coprire appena il 15,5% della platea potenziale, lasciando migliaia di famiglie marchigiane sole di fronte a costi ormai insostenibili».

A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico, Antonio Mastrovincenzo, a margine del dibattito sull’interrogazione da lui presentata e discussa oggi in aula riguardo agli aumenti delle rette nelle residenze socio-sanitarie per anziani, persone con demenza e disabilità.

«Conti alla mano – spiega Mastrovincenzo – a fronte di uno stanziamento regionale di 30,6 milioni di euro per il triennio 2025-2027, solo 9,7 milioni nel biennio 2026/2027 sono destinati direttamente alle famiglie sotto forma di voucher.

Con un contributo di 250 euro al mese, i beneficiari reali saranno al massimo 1.600 a fronte di oltre diecimila potenziali richiedenti. Si tratta di una goccia nel mare che non risolve il problema strutturale del caro-rette. Ad oggi, inoltre, non è dato sapere quanti di questi pochi voucher saranno effettivamente destinati agli anziani nelle residenze protette, ma è certo che si tratterà di un numero estremamente limitato».

Secondo l’esponente dem, la strategia della Giunta manca di una visione di lungo periodo e tradisce gli impegni presi con i cittadini: «Auspico un immediato cambio di rotta attraverso un intervento strutturale che aumenti le risorse correnti e riveda profondamente le modalità di erogazione, poiché è necessario evitare che il peso sociale ed economico della cura ricada interamente sulle spalle dei marchigiani più fragili, proprio come il centrodestra aveva solennemente promesso di non fare».

Antonio Mastrovincenzo

Consigliere regionale del Partito Democratico – Assemblea legislativa delle Marche