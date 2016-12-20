Crescere con l’allergia alimentare: una rete tra famiglie, sanità, scuola e ristorazione Si è tenuta a Senigallia l'assemblea annuale dell'associazione BAM - Bambini Allergici Marche A.p.s.

Il pomeriggio del 10 aprile presso la splendida location dello Scalo Zero di Senigallia si è tenuta l’assemblea annuale dell’associazione BAM Bambini Allergici Marche A.p.s., un’occasione unica di integrazione e collaborazione tra tutte le realtà che ruotano intorno ai bambini con allergia alimentare.

Le allergie sono oggi in costante aumento, il 25% della popolazione mondiale infatti ha un’allergia ed in Italia l’allergia alimentare è aumentata del 34% nell’età 0-3 anni. E’ dunque necessario conoscere e fare formazione non solo in ambito sanitario, ma anche nell’ambiente scolastico dove il bambino trascorre parte della giornata e nel mondo della ristorazione che si trova a gestire contemporaneamente diverse esigenze e differenti bisogni.

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