A14, conclusa la prima fase dei lavori sulla galleria Vinci tra Pedaso e Grottammare Ogni intervento sul cantiere sarà sospeso fino al prossimo 4 maggio

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Sarà rimosso entro il tardo pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo, il cantiere di ammodernamento della galleria Vinci, l’unico con impatto sul traffico presente nel tratto marchigiano della A14, nello specifico tra Pedaso e Grottammare.

La rimozione apre la lunga fase di sospensione dei cantieri per la prima festività primaverile, che nel caso della galleria Vinci e quindi di tutto il tracciato marchigiano, si protrarrà fino alle 22:00 del 4 maggio, includendo cioè, oltre alla Pasqua, anche il 25 aprile e il ponte del 1° Maggio.

La prima fase dei lavori nel fornice, danneggiato da un incendio provocato dall’impatto di un mezzo pesante, si è pertanto conclusa in linea con i tempi previsti dal cronoprogramma e ha comportato l’abbassamento di circa mezzo metro del piano viabile e il consolidamento della parte di calotta maggiormente colpita dalle fiamme. Nella galleria, dal 17 febbraio ad oggi, sono state impegnate su più turni oltre 840 persone per un totale complessivo di circa 21.500 ore lavorate. Al fine di ottimizzare la presenza del cantiere, infatti, sono state contestualmente avviate le attività di ripristino definitivo dei danni causati dall’incendio e quelle di ammodernamento, che consentiranno di estendere di oltre 50 anni la vita utile dell’infrastruttura. Un programma di interventi talmente approfondito che ha comportato lo smantellamento completo sia dello strato più esterno della galleria che dell’apparato impiantistico che è stato ripristinato per consentire la temporanea transitabilità in occasione dei ponti primaverili.

Dalla ripresa delle lavorazioni, prevista per la sera del 4 maggio, verranno avviate le attività di costruzione della base del piedritto. Questa nuova fase consentirà di attivare una corsia aggiuntiva al traffico da destinare, in caso di necessità, al flusso veicolare prevalente. Nel dettaglio, il traffico scorrerà sia verso Pescara che verso Ancona nella carreggiata non interessata dai lavori, mentre la corsia jolly potrà essere attivata, quando necessario, nella carreggiata opposta, dove proseguiranno i lavori in galleria. Questo schema di cantiere consentirà di portare avanti le attività fino alla fine di maggio, e comunque prima del ponte del 2 giugno, quando scatterà la lunga sospensione estiva delle lavorazioni.