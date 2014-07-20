Si è insediata la Commissione regionale per le Pari Opportunità Eletta presidente Roberta Leri

Roberta Leri è la nuova Presidente della Commissione regionale pari opportunità tra uomo e donna. La votazione è avvenuta in Aula consiliare nel corso della seduta di insediamento convocata dal Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui.

Originaria di Sassoferrato, Leri porta con sé una lunga esperienza amministrativa, dove ha ricoperto il ruolo di consigliere e assessore alle politiche sociali. A questo si affianca un significativo percorso in ambito sindacale e nel volontariato, che le ha consentito di sviluppare una profonda conoscenza delle dinamiche sociali e del mondo del lavoro.

Completano l’organo di vertice della nuova Commissione regionale pari opportunità Luisella Rossi e Maria Clara Muci, elette Vicepresidenti nel corso della stessa seduta.

Prima della votazione il Presidente Pasqui ha voluto sottolineare l’importanza della Commissione e del suo ruolo, “strumento – ha affermato – per rafforzare le politiche regionali in essere, a sostegno della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro e del contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza di genere”.

Pasqui ha voluto anche ricordare come l’insediamento e l’avvio dell’operatività della Commissione abbiano avuto impulso da una deliberazione dell’Ufficio di Presidenza assunta il 16 febbraio scorso. Per questo motivo e per l’occasione, in aula consiliare, erano presenti i Vicepresidenti Giacomo Rossi ed Enrico Piergallini, i consiglieri Segretari Marco Ausili e Marta Ruggeri, nonché i consiglieri regionali Andrea Putzu e Pierpaolo Borroni.

Il 24 febbraio scorso il Consiglio regionale aveva approvato all’unanimità la proposta di atto amministrativo, a iniziativa dell’Ufficio di presidenza, che definiva la composizione della Commissione. Questo l’elenco delle ventuno componenti della nuova Cpo Marche: Monica Casciotti, Donatella Cataldi, Maria Pia Cocciarini, Alessia Di Girolamo, Gloria Dibenedetto, Roberta Leri (Presidente), Maria Antonietta Lupi, Loretta Manocchi, Giulia Marchionni, Katia Marilungo, Anna Morrone, Maria Clara Muci (Vice), Noemi Ortenzi, Romina Pierantoni, Virginia Reni, Luisella Rossi (Vice), Patrizia Serangeli, Raffaella Spettoli, Lucia Tarsi, Barbara Trasatti, Maria Lina Vitturini. La Commissione, istituita con legge regionale n. 9 del 18 aprile 1986, resterà in carica per tutta la durata della legislatura.

Il Presidente Pasqui al termine dei lavori ha rivolto alla neo Presidente e a tutte le componenti l’augurio di buon lavoro, assicurando piena disponibilità dell’Assemblea legislativa a collaborare ai progetti e alle iniziative promosse dall’organismo di garanzia.