Giornata Mondiale dell’Endometriosi: Regione Marche richiama attenzione sulla patologia In occasione del 28 marzo, promossa iniziativa di comunicazione che nasce per rafforzare informazione e consapevolezza

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In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, il 28 marzo, la Regione Marche richiama l’attenzione su una patologia cronica che può incidere profondamente sulla qualità della vita di molte donne, provocando non solo dolore fisico ma influenzando anche il benessere psicologico.

“L’endometriosi non è solo dolore: può condizionare le attività quotidiane, il percorso di studio e lavorativo, le relazioni, la fertilità e la serenità personale. Per questo è fondamentale parlarne e far sapere alle pazienti che non sono sole. Ascolto, informazione e consapevolezza sono strumenti essenziali per ridurre i ritardi diagnostici e superare il senso di isolamento che spesso accompagna questa malattia – dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro –. Con la Legge Regionale n. 11 del 2023 la Regione Marche ha rafforzato gli interventi a tutela delle donne affette da endometriosi, impegnandosi concretamente nel miglioramento delle condizioni di vita e dei percorsi di presa in carico sanitaria. L’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), organismo tecnico della Regione che supporta la programmazione e l’organizzazione dei servizi sanitari, ha dato attuazione alla norma istituendo il Comitato Tecnico-Scientifico regionale e la Rete regionale dell’endometriosi per la prevenzione, la diagnosi e la cura”.

Il Comitato Tecnico-Scientifico regionale favorisce la collaborazione tra professionisti sanitari, istituzioni e associazioni di pazienti, con l’obiettivo di garantire diagnosi più tempestive, percorsi assistenziali coordinati e un miglioramento complessivo della qualità della vita delle donne marchigiane.

In occasione del 28 marzo la Regione ha promosso una iniziativa di comunicazione che nasce proprio per rafforzare informazione e consapevolezza, elementi fondamentali per riconoscere precocemente la malattia e favorire l’accesso ai servizi sanitari dedicati.

Per approfondire il tema sono disponibili i materiali informativi realizzati dalla Regione Marche e dall’ARS, insieme ai contenuti prodotti dalle associazioni impegnate sul territorio: APE – Associazione Progetto Endometriosi e AEndo – Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi.

“Oggi rinnoviamo il nostro impegno — conclude l’assessore Calcinaro — ad ascoltare, riconoscere prima la patologia e lavorare insieme, istituzioni, professionisti e associazioni, per una sanità sempre più vicina alle persone”.

Per maggiori informazioni:

Regione Marche / ARS:

https://www.regione.marche.it/ars/Settori/Territorio-e-Integrazione-sociosanitaria/Area-della-cronicit%C3%A0#Materiali-e-documenti

APE – Associazione Progetto Endometriosi:

https://www.apendometriosi.it/

AEndo – Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi:

https://www.aendoassociazione.com/

Video informativi delle associazioni

APE

AEndo