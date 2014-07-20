“Una legge regionale sul suicidio medicalmente assistito anche nelle Marche” Mangialardi ripresenta la proposta: "Non è ulteriormente procastinabile la calendarizzazione in aula"

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Il suicidio medicalmente assistito di “Libera”, cinquantacinquenne toscana affetta da sclerosi multipla, è il primo avvenuto tramite dispositivo a comando oculare, in una Regione che si è dotata di una apposita legge regionale.

La Toscana, infatti, ha approvato proprio un anno fa la Legge regionale n. 16/2025, attraverso la quale viene regolamentato il fine vita.

Nella scorsa Legislatura, avevo già depositato come primo firmatario una Proposta di Legge con contenuti analoghi nel Luglio 2022 (la n. 129/22). Uno tra i primi casi in Italia. Purtroppo, però, per varie ragioni il testo non è mai approdato in aula, nonostante le mie reiterate sollecitazioni.

Ho deciso dunque di ripresentare quel testo, con alcune modifiche, anche nella nuova Legislatura, depositando il 21 Novembre 2025 la PdL n. 8/25 “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto delle sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024 della Corte Costituzionale”. https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdl/scheda9.php?id=2272

Ora, vista l’assoluta urgenza di approvare il testo per dare dignità ai malati, ho appena chiesto formalmente di procedere con l’iscrizione d’urgenza in aula, utilizzando uno strumento previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale delle Marche che permette di accelerare l’iter una volta trascorsi almeno 120 giorni dal deposito della PdL.

Ho voluto così raccogliere l’appello di “Libera” affinché “nessuno debba più aspettare due anni per poter esercitare un diritto che gli appartiene già”.

Non è ulteriormente procastinabile la calendarizzazione in aula: una discussione che, aldilà delle varie legittime posizioni in campo, non può più essere rinviata.

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale PD Marche