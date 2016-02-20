Presentate oltre mille candidature per il Servizio Civile Regionale nelle Marche L'assessore regionale Consoli: "Il dato dimostra che i giovani marchigiani non sono apatici né disillusi"

132 Letture Cronaca

Si è chiuso il 27 febbraio 2026 l’avviso per il Servizio Civile Regionale, con 1.016 domande presentate a fronte di 392 posti disponibili.

Il dato evidenzia un interesse significativo da parte dei giovani verso questa opportunità a dimostrazione che, di fronte ad iniziative valide, i ragazzi si interessano alla vita pubblica. Il numero di candidature, pari a quasi tre per ogni posto disponibile, indica una partecipazione ampia e diffusa.

“Il dato delle oltre mille domande – dichiara l’assessore al Lavoro e alla Protezione Civile Tiziano Consoli – dimostra che i giovani marchigiani non sono apatici né disillusi. Sono pronti a partecipare, a impegnarsi, a dare il proprio contributo. Il nostro compito è continuare a costruire strumenti credibili, concreti e accessibili. Quando le istituzioni parlano ai giovani in modo serio, la risposta arriva”.

Il Servizio Civile Regionale rappresenta un’occasione reale di formazione, esperienza e responsabilità. È un percorso che permette ai ragazzi di mettersi in gioco, acquisire competenze e contribuire attivamente alle comunità locali. Il successo di questa edizione conferma il valore del Servizio Civile come strumento di cittadinanza attiva e di rafforzamento del legame tra istituzioni e nuove generazioni.