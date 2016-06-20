Comuni esclusi dai benefici per la montagna: UNCEM Marche convoca Consiglio regionale Presidente Amici: "Vogliamo portare questione su piano nazionale"

158 Letture Politica

La classificazione dei Comuni montani entra in una nuova fase di confronto nelle Marche. Lunedì 16 marzo alle ore 9.30, presso la sede del Consorzio di Bonifica delle Marche di Ancona, il presidente di UNCEM Marche Giuseppe Amici ha convocato il Consiglio della Delegazione regionale per discutere strategie e azioni sui Comuni marchigiani esclusi dai benefici previsti dalla Legge 12 settembre 2025, n. 131.

All’ordine del giorno vi è: l’elezione di due Vicepresidenti, l’organizzazione delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro e l’approfondimento sulla legge nazionale e possibili iniziative a tutela dei territori

A seguire, alle ore 11.30 è previsto un incontro dedicato ai Sindaci dei Comuni esclusi (sia quelli appartenenti alle Unioni Montane che non ndr), con la partecipazione del Presidente nazionale UNCEM Marco Bussone. Un momento cruciale per confrontarsi e mettere in rete territori che vivono condizioni simili, rafforzando il peso delle aree montane nel dibattito nazionale. L’obiettivo è di condividere una posizione comune dei territori marchigiani e costruire da qui un percorso più ampio con le altre Uncem regionali italiane.

“Ripartiamo dal lavoro fatto negli incontri istituzionali tra Comuni, Regione Marche e Ministero, e dal contributo dei Presidenti delle Unioni Montane marchigiane. Vogliamo portare questa questione su un piano nazionale. Unire le esperienze delle diverse regioni è l’unico modo per far sentire forte la voce delle aree montane italiane e garantire che nessun territorio venga lasciato indietro”, ha dichiarato il presidente di UNCEM Marche Giuseppe Amici.

Comuni marchigiani appartenenti alle Unioni Montane esclusi dall’attuale classificazione

• Unione Montana del Montefeltro:Sassocorvaro Auditore (PU)

• Unione Montana Alta Valle del Metauro: Fermignano, Urbino, Isola del Piano, Montecalvo in Foglia, Petriano (PU)

• Unione Montana dell’Esino Frasassi: Cupramontana, Mergo, Staffolo (AN)

• Unione Montana Potenza Esino Musone: Cingoli, Treia (MC)

• Unione Montana dei Monti Azzurri: Belforte del Chienti, Colmurano, Loro Piceno, Sant’Angelo in Pontano, Tolentino (MC)

• Unione Montana del Tronto e Valfluvione: Appignano del Tronto, Castignano (AP)

Comuni marchigiani NON appartenenti alle Unioni Montane esclusi dall’attuale classificazione

• Provincia di Pesaro e Urbino: Colli al Metauro, Fratte Rosa, Mondavio, Montefelcino, San Lorenzo in Campo, Sant’Ippolito, Terre Roveresche, Vallefoglia

• Provincia di Ancona: Arcevia, Rosora