Adesso AN
Errore durante il parse dei dati!
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Incontro tra Acquaroli e ASPI: “Chiesto maggiore attenzione alle Marche”

Il presidente ha sollecitato vertici di Autostrade per l'Italia su urgenze e disagi che da troppo si protraggono sull'A-14

190 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Francesco Acquaroli

“Oggi, in una riunione che si è svolta a Roma, ho voluto convocare i vertici di Autostrade per l’Italia (ASPI) e sollecitare le urgenze che persistono da troppo tempo sul territorio marchigiano, causando disagi al traffico, ai cittadini e ai lavoratori che ogni giorno attraversano l’A14.

Ci siamo confrontati sui cantieri in programma, gli interventi in via di realizzazione e le future programmazioni e ho chiesto un approfondimento al piano investimenti e al piano traffico e soprattutto una maggiore attenzione per il nostro territorio. Nei prossimi giorni riconvocheremo ASPI nelle Marche per le opportune valutazioni a seguito dei piani di azione che ci presenteranno”.

Francesco Acquaroli
Presidente Regione Marche

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni