“Calvario sui binari in arrivo, me nessuno dice nulla”

I lavori sulla Falconara-Orte creeranno enormi disagi ma non c'è alcuna comunicazione

Il calvario per i passeggeri del treno per la Capitale, con i cantieri e i bus sostitutivi per via dei lavori del raddoppio della Orte-Falconara, dovrebbe iniziare alla fine di febbraio eppure ancora non c’è una comunicazione chiara al riguardo sui possibili disagi, né la Regione si è premurata di incontrare sindacati e associazioni dei consumatori per fare il punto della situazione.

La denuncia arriva da Uil Marche e Adoc e riguarda la corretta informazione sulle modifiche di viaggio legate ai lavori sui lotti finanziati dal Pnrr. “Ci risulta che queste interruzioni siano già programmate dalla fine di febbraio – commenta Francesco Fioretti, presidente dell’Adoc Marche – ma ad oggi, e a distanza di appena un mese, non ci sono comunicazioni ufficiali circa i possibili disagi. Volendo acquistare un biglietto da Ancona per Roma, sulla pagina di Trenitalia non compaiono avvisi per comunicare eventuali modifiche di orario o di tempi di percorrenza oppure su percorsi alternativi. L’unica ‘novità’ è l’impossibilità di prenotare il Frecciabianca o gli Intercity diretti senza specificarne il motivo, mentre i Regionali sono accessibili”. Una mancanza di comunicazione verso gli utenti che la Uil critica. “Comprendiamo la necessità di chiudere al più presto i cantieri in questione, con l’obiettivo di avere un trasporto ferroviario migliore, – sottolinea il segretario regionale, Giorgio Andreani – ma questa mancata comunicazione non solo ci sorprende negativamente, ma ci fa sorgere anche l’interrogativo di come siano i rapporti tra la nostra Regione e Trenitalia, soprattutto relativamente all’offerta commerciale su una linea ferroviaria, la Orte-Falconara, che spesso lascia molto a desiderare, come i continui disservizi dimostrano. Sarebbe perciò opportuno, crediamo, che si aprisse un confronto con l’assessore regionale ai trasporti magari anche congiuntamente con Trenitalia, per avere maggiori informazioni a riguardo, su un tema, come quello del trasporto pubblico, così importante per i cittadini marchigiani”.

Pubblicato Lunedì 26 gennaio, 2026 
alle ore 12:20
