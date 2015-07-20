WHP Marche, premiate le aziende che investono sulla salute nei luoghi di lavoro Riconoscimento a realtà delle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. A breve cerimonia per imprese anconetane e pesaresi

170 Letture Economia

Arrivano dai servizi, dall’industria, dalla sanità e da altri comparti produttivi le aziende protagoniste della nuova edizione del Programma WHP – Workplace Health Promotion. Diciotto realtà delle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno sono state premiate mercoledì 11 marzo, mentre altre ventitré delle province di Ancona e Pesaro-Urbino riceveranno il riconoscimento il prossimo 25 marzo.

La cerimonia, organizzata dall’Agenzia Regionale Sanitaria e ospitata nella sede della Regione Marche, ha visto la presenza dell’assessore alla Sanità Paolo Calcinaro e dell’assessore al Lavoro Tiziano Consoli, che hanno sottolineato il valore della prevenzione nei luoghi di lavoro e l’impegno delle imprese che hanno scelto di investire nel benessere dei propri dipendenti e collaboratori.

A ottenere il riconoscimento sono infatti le aziende che hanno adottato buone pratiche volontarie e attivato percorsi condivisi tra lavoratori e datore di lavoro per promuovere stili di vita sani, contrastare le malattie croniche, sostenere l’invecchiamento attivo e ridurre le disuguaglianze di salute, contribuendo in modo concreto alla responsabilità sociale d’impresa.

“Ringrazio tutte le aziende premiate per aver scelto di mettere la salute al centro – ha dichiarato l’assessore Calcinaro –. La prevenzione è un investimento che migliora la vita dei lavoratori, rafforza la comunità aziendale e rende più competitivo il sistema produttivo marchigiano. Non è un costo, ma un investimento ad alto rendimento”.

“Oggi non premiamo solo dei luoghi di lavoro, ma un modo nuovo di fare impresa – ha aggiunto l’assessore Consoli –. Produttività e dignità della persona devono procedere insieme. In due anni siamo passati da 19 a 41 aziende riconosciute, coinvolgendo oltre 9.300 lavoratori: un trend in forte crescita che dobbiamo continuare a sostenere”.

Il Programma Predefinito 03 “Luoghi di lavoro che promuovono salute” fa parte del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 ed è ispirato al modello WHP dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che vede l’azienda come una comunità capace di generare benessere e qualità della vita. A supportare il percorso c’è il Protocollo d’Intesa Regione–INAIL–Parti sociali, che valorizza gli investimenti delle imprese anche tramite strumenti come la riduzione del tasso assicurativo OT23, la riduzione del premio INAIL riconosciuta alle aziende che realizzano interventi volontari di miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

La rete WHP è in espansione costante: dalle 19 aziende del 2024 (4.200 lavoratori coinvolti) si è arrivati alle 41 del 2025, oltre 9.300 lavoratori. Un risultato favorito dal lavoro del Gruppo Tecnico Interistituzionale, che ha ampliato le buone pratiche, semplificato gli strumenti per PMI e microimprese, potenziato il coordinamento territoriale e integrato il programma con screening sanitari.

“Guardando al Piano della Prevenzione 2026-2031 – concludono gli assessori – puntiamo ad ampliare la rete WHP, coinvolgere più PMI, rafforzare gli screening oncologici e cardiovascolari, promuovere pratiche in ottica di genere e rendere la prevenzione sempre più equa. Investire nella salute dei lavoratori significa costruire un lavoro che unisce reddito, benessere e realizzazione personale”.

Elenco delle aziende premiate – Cerimonia 11 marzo 2026

PP03 – Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025

Regione Marche – AST MC, AST FM, AST AP**

AST MACERATA (MC)

INPS – Direzione Provinciale Macerata

Hugo Boss Shoes & Accessories Italia S.p.A.

Four System Group

AST FERMO (FM)

Krono Stampi S.r.l.

INPS – Direzione Provinciale Fermo

AST ASCOLI PICENO (AP)

Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.

M.G.M. System S.r.l.

CIAM S.r.l.

Verdemares S.r.l. – Smeraldo Suites & Spa

YKK Mediterraneo S.p.A.

Maflow BRS S.r.l.

Service S.r.l.

Elantas Europe S.r.l.

Calen S.r.l.

Molino Agostini

F.G. Gallerie Commerciali S.p.A.

F.G. Holding S.p.A.

INPS – Direzione Provinciale Ascoli Piceno