Approvata all’unanimità mozione dal Consiglio a sostegno di studenti iraniani nelle Marche Capogruppo Pd Mancinelli: "Bel gesto di unità da assise regionale per non lasciare soli giovani che studiano nei nostri atenei"

Nella seduta di martedì 20 gennaio, il consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione per condannare le violazioni dei diritti umani da parte del regime iraniano ed esprimere sostegno agli studenti iraniani presenti nelle Marche.

“Ritengo che con questo voto – afferma Mancinelli – l’Assemblea legislativa delle Marche abbia dato un bel segnale di unità su una questione che ci sta molto a cuore e che, in particolare, serve a tanti giovani iraniani che studiano nelle nostre università a sentirsi meno soli in un momento estremamente drammatico per il loro Paese. Molti di loro, infatti, da mesi non hanno alcun contatto con i propri familiari. Ciò è motivo di profonda angoscia, isolamento e incertezza, ma l’impossibilità di comunicare comporta anche la perdita di un sostegno economico essenziale, aggravando di conseguenza la loro già precaria situazione. Per tale motivo, abbiamo ritenuto necessario presentare un documento volto a impegnare la giunta regionale a deliberare interventi concreti e tempestivi per dare sostegno economico e sociale a questi studenti”.

“L’atto approvato – spiega la capogruppo del Pd – oltre a condannare le gravi violazioni dei diritti umani da parte del regime iraniano, impegna la giunta regionale a coinvolgere le università delle Marche, l’Erdis Marche, le associazioni del territorio e le realtà del Terzo settore a individuare gli studenti iraniani iscritti negli atenei della nostra regione che si trovano in condizioni di difficoltà, al fine di costruire una rete di accoglienza e sostegno, valutando anche l’attivazione di supporto economico e sociale”.

Valeria Mancinelli

Capogruppo regionale del Partito Democratico – Assemblea legislativa delle Marche