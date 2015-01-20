Gianluca Pasqui condanna gli insulti sessisti alla consigliera regionale Micaela Vitri "Occorre che la politica torni a svolgere la funzione di esempio culturale"

“Intendo esprimere la mia vicinanza alla consigliera del Partito Democratico Micaela Vitri per la becera e inaccettabile aggressione subita a mezzo social durante un dibattito televisivo”.

Così esordisce il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui in una nota in cui lascia spazio ad una riflessione più articolata.

“Una piena solidarietà che voglio manifestare anche a nome dell’intera Assemblea legislativa – afferma Pasqui – ma che deve essere accompagnata da una riflessione più ampia. Occorre anzitutto che la politica torni a svolgere la funzione di esempio culturale, recuperando toni meno urlati, quelli della lealtà e del confronto dialettico su temi concreti e non modulati sullo scontro personale.

Serve poi un intervento della politica – prosegue il Presidente Pasqui – sul piano normativo per frenare la deriva di un utilizzo indiscriminato e senza reali conseguenze rispetto all’uso dei social network, una sorta di zona franca dove tutto sembra essere permesso. Occorre infine un cambio di passo culturale relativamente al contrasto al sessismo e alle volgarità di genere una battaglia che la politica è chiamata ad affrontare compattamente insieme al mondo della scuola, degli operatori della comunicazione, di chi opera nel settore dello sport, delle famiglie affinché davvero si possa mettere la parola fine a episodi inaccettabili come questo”.