Lotteria Italia 2026: nelle Marche sette premi e cinque città baciate dalla fortuna Vinti centomila euro nel capoluogo, Sant'Elpidio a Mare e Numana "festeggiano" doppio biglietto estratto, premi a Senigallia e Cingoli

Lotteria Italia 2026 generosa ma non troppo nelle Marche: sono i biglietti vincenti venduti nella regione, città super-fortunate Sant’Elpidio a Mare e Numana, in ciascuna delle quali sono stati staccati ben due tagliandi estratti.

Il premio più cospicuo nelle Marche, di seconda categoria, è andato al biglietto L 298491, venduto ad Ancona, che si è assicurato la bella somma di 100.000 euro.

Sant’Elpidio a Mare “incassa” due premi di terza categoria, da 50.000 euro ciascuno, con i biglietti R 486593 e I 073408. Premi analoghi anche a Senigallia, dove è stato acquistato il biglietto U 309578, e a Numana, con il biglietto P 001034. La cittadina della Riviera del Conero “festeggia” anche un premio di quarta categoria, da 20.000 euro, grazie al tagliando V 145151; stesso importo arriva a Cingoli, grazie al biglietto Q 045872. Restano a secco le province di Pesaro Urbino e di Ascoli Piceno.

In base ai dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come riporta Agipronews, in tutta la regione sono stati venduti 233.760 biglietti, il 15,3% in più rispetto all’edizione dello scorso anno quando ne sono stati venduti 202.820.

A livello provinciale, Ancona è al primo posto con 76.200 tagliandi, il 14,1% in più rispetto al 2024, quando sono stati venduti 66.780 biglietti. Sul secondo gradino del podio si posiziona Pesaro-Urbino con 63.540 (+25,5%). Per le restanti province a Fermo si è registrato il maggior incremento regionale con 37.860 tagliandi e ben il 31,2% in più rispetto allo scorso anno. Come riporta Agipronews, segue Macerata (33.840, +7,2%) e chiude Ascoli Piceno (22.320, -10,6%), dove si è registrato l’unico calo regionale rispetto ai 24.980 biglietti venduti nel 2024.

A livello nazionale sono stati venduti 9.616.109 milioni di biglietti, una percentuale in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.