Via libera alla programmazione 2026/2027 dell’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale Stanziati 7,5 milioni di euro dalla Regione Marche

Approvata nei giorni scorsi dalla giunta, su proposta dell’assessore al Lavoro Tiziano Consoli, la programmazione dell’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l’anno scolastico e formativo 2026/2027.

Si tratta del provvedimento annuale con cui la Regione definisce i percorsi rivolti ai giovani tra i 14 e i 19 anni, fondamentali per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo e per prevenire l’abbandono scolastico. Per l’anno formativo 2026/2027 è prevista, su base provinciale, la realizzazione di 80 percorsi formativi, erogati dai Centri di Formazione Professionale (CFP) accreditati e, in sussidiarietà, dagli Istituti Professionali di Stato (IPS).

«La programmazione – spiega l’assessore Consoli – sarà accompagnata da un finanziamento complessivo di 7.500.000 euro, proveniente dal PR FSE+ 2021/2027 e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che verrà messo a disposizione attraverso gli avvisi pubblici di prossima emanazione . Vogliamo investire sui giovani, sulla loro autonomia e sulle loro opportunità di lavoro. L’IeFP è uno strumento decisivo per contrastare la dispersione scolastica e costruire competenze solide, richieste dalle imprese del territorio. Per il 2026/2027 confermiamo un’offerta ampia, qualificata e pienamente finanziata, che rafforza il sistema duale e sostiene concretamente le politiche attive del lavoro nella nostra regione”.

I percorsi IeFP, alternativa al sistema di istruzione superiore, sono caratterizzati da un forte orientamento pratico grazie al modello del sistema duale, che integra attività di laboratorio e periodi formativi in ambienti di lavoro. Formano operai specializzati, meccanici, idraulici, agricoltori florovivaisti, parrucchieri estetiste, informatici, calzaturieri, chimici, addetti alla ristorazione, operatori dell’abbigliamento e dei tessili per la casa. I corsi possono essere biennali o triennali, con conseguimento della Qualifica di Operatore IeFP, e prevedono la possibilità di frequentare un quarto anno per ottenere il Diploma di Tecnico IeFP.