Trasporto internazionale di bovini: duemila euro di sanzioni in A-14 nelle Marche
La Polizia Stradale ha accertato violazioni alle prescrizioni sulla guida dei TIR e malfunzionamenti al sistema di abbeveraggio
Il 29 ottobre, in occasione di un servizio “Alto impatto” dedicato al settore del trasporto di animali vivi, organizzato dal Compartimento Polizia Stradale Marche, sono stati controllati svariati veicoli ed accertate violazioni alle normative comunitarie di settore per un importo complessivo di 2.000 euro circa, tramite l’impiego di 5 pattuglie dislocate lungo l’arteria autostradale A14.
In uno dei controlli effettuati nel corso dell’attività, gli operatori hanno intercettato due autoarticolati provenienti dall’Irlanda e diretti a Bari che trasportavano più di 100 bovini.
A seguito dei primi accertamenti, i poliziotti della Polizia Stradale di Macerata e di Fermo, hanno sanzionato i conducenti per la somma di circa 2.000 euro per violazione delle norme sul trasporto.
Gli operatori, hanno rilevato il mancato rispetto delle prescrizioni previste per i tempi di guida e di riposo dei conducenti ed avvalendosi anche della collaborazione di un veterinario del Servizio Sanitario di Fermo intervenuto sul posto di un malfunzionamento del sistema di abbeveraggio di uno dei due articolati, opportunamente sanzionati.
I servizi dedicati al settore del trasporto di animali vivi, vengono posti in essere con una duplice finalità, la salvaguardia del benessere degli animali e la tutela della salute dell’uomo, in ottemperanza agli standard minimi stabiliti a livello comunitario.
