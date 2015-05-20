Si è insediata la nuova Assemblea legislativa delle Marche Ne fanno parte 30 consiglieri, 19 della maggioranza e 11 di opposizione

In base ai risultati delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre, la composizione dell’Aula prevede 19 seggi assegnati alla coalizione di maggioranza e 11 seggi assegnati alla coalizione di opposizione.

Nel corso della prima seduta della XII legislatura si è proceduto alla presa d’atto della rinuncia di un seggio, con relativa surrogazione, e alla sostituzione di sei consiglieri regionali nominati assessori, per i quali è prevista la sospensione dell’incarico per la durata del ruolo in Giunta. Subentrano come supplenti nelle funzioni di consiglieri regionali i candidati che nelle rispettive liste provinciali sono risultati primi dei non eletti per numero di preferenze.

I 30 consiglieri regionali che compongono la nuova Assemblea legislativa sono:

Andrea Assenti (FdI, supplenza Francesca Pantaloni)

Marco Ausili (FdI)

Nicola Baiocchi (FdI, supplenza Francesco Baldelli)

Nicola Barbieri (FdI)

Mirella Battistoni (FdI, supplenza Giacomo Bugaro)

Pierpaolo Borroni (FdI)

Corrado Canafoglia (FdI)

Andrea Cardilli (FdI)

Silvia Luconi (FdI)

Andrea Putzu (FdI)

Chiara Biondi (FI, supplenza Tiziano Consoli)

Jessica Marcozzi (FI)

Gianluca Pasqui (FI)

Andrea Maria Antonini (Lega)

Renzo Marinelli (Lega)

Nicolò Pierini (Lega, supplenza Enrico Rossi)

Luca Marconi (Liste civiche Udc)

Milena Sebastiani (Lista Civica I Marchigiani per Acquaroli, supplenza Paolo Calcinaro)

Giacomo Rossi (Civici Marche)

Leonardo Catena (Pd)

Fabrizio Cesetti (Pd)

Valeria Mancinelli (Pd)

Maurizio Mangialardi (Pd)

Enrico Piergallini (Pd)

Micaela Vitri (Pd)

Antonio Mastrovincenzo (Lista Matteo Ricci Presidente)

Massimo Seri (Lista Matteo Ricci Presidente)

Andrea Nobili (Avs)

Marta Ruggeri (M5S)

Michele Caporossi (Progetto Marche Vive, surroga seggio Matteo Ricci)