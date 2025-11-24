“Giunta Acquaroli affronti questione abitativa e sostenga famiglie delle Marche in difficoltà” Lo chiede il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo (PD) presentando una mozione da discutere in assemblea

171 Letture Politica

Sollecitare con determinazione il rifinanziamento da parte del Governo del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo per la morosità incolpevole, azzerati nel 2022 dal Governo Meloni; garantire, nella prossima Legge di Bilancio di previsione, cospicue risorse regionali per il sostegno agli affitti per le famiglie in difficoltà economica: sono le due richieste di impegno alla Giunta Acquaroli contenute nella mozione che ho presentato, sottoscritta dagli altri consiglieri del Partito Democratico, e che nelle prossime settimane sarà discussa in Consiglio.

In Italia ci sono oltre un milione di famiglie in affitto in condizione di povertà assoluta, su cui gravano oltre 150.000 sfratti esecutivi; la situazione è particolarmente critica per le famiglie con minori, dove l’incidenza di povertà assoluta sale dal 22% al 31%. Il taglio di queste risorse sta ovviamente causando più morosità, più sfratti, con conseguente aumento di richieste di aiuto ai Comuni da parte di famiglie in condizione di grave disagio sociale.

Nelle Marche la percentuale di cittadini a rischio povertà o esclusione sociale è del 13,6% (dato Istat) e le famiglie in povertà relativa sono l’11,9% della popolazione; anche nella nostra regione migliaia di cittadini in condizioni di grave difficoltà economica hanno potuto beneficiare, negli anni passati, di questi fondamentali contributi.

Fino al 2022, solo le risorse del Fondo per il sostegno agli affitti destinate alle Marche erano pari a quasi 8 milioni di euro, che peraltro avevano coperto solo una parte del fabbisogno e nel 2020, durante la crisi pandemica, peraltro la Giunta di centrosinistra aveva stanziato oltre 4 milioni di euro, in aggiunta alle

risorse nazionali.

La questione abitativa è ormai una delle principali componenti della nuova povertà, insieme alla mancanza di reddito, di cure sanitarie e assistenza sociale, di un’adeguata istruzione: la Giunta Acquaroli cominci a dare allora risposte concrete alle famiglie marchigiane più fragili per contrastare con misure efficaci le

crescenti disuguaglianze sociali.

da Antonio Mastrovincenzo

Consigliere regionale PD Marche