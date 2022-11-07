Eccellenza, situazione
3 giornate giocate
0 commenti
Terza giornata di Eccellenza col Fabriano Cerreto in testa a punteggio pieno e la Jesina ancora a zero.
La classifica dopo 3 giornate.
Fabriano Cerreto 9
Trodica 7
Montecchio 7
Matelica 7
Fermignanese 5
Urbania 5
Osimana 4
Urbino 4
Fermana 4
Tolentino 4
Montefano 3
Montegranaro 3
Chiesanuova 3
Civitanovese 1
Jesina 0
Sangiustese 0
