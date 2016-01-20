Cessione Api a gruppo azero Socar: “Servono trasparenza e rispetto di cittadini e lavoratori” Il Centro per i Diritti del Cittadino Codici Marche si impegna a raccogliere osservazioni, segnalazioni e preoccupazioni

Il Centro per i Diritti del Cittadino Codici Marche Odv segue con particolare attenzione la recente cessione della raffineria Api di Falconara al gruppo azero Socar, una decisione che avrà inevitabili ripercussioni sulla comunità locale e sull’intero territorio marchigiano.

In questa fase, l’associazione ritiene fondamentale che il processo venga condotto con la massima trasparenza e nel rispetto dei diritti di cittadini e lavoratori. Ci associamo alle richieste espresse dal sindaco di Falconara, Stefania Signorini, che ha sottolineato la necessità che l’amministrazione comunale venga tempestivamente informata sulla futura strategia e sulle ricadute della transizione del polo industriale. Le priorità, infatti, restano la tutela dell’occupazione, la sicurezza, la protezione ambientale e la possibilità di orientare il sito verso una transizione energetica sostenibile.

Codici Marche ritiene queste istanze quanto mai condivisibili e conferma la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni locali, mantenendo uno sguardo attento e responsabile sull’evolversi della situazione. L’associazione si impegna a raccogliere osservazioni, segnalazioni e preoccupazioni della cittadinanza, offrendo strumenti di ascolto e consulenza, senza inutili allarmismi alimentari, ma promuovendo dialogo e confronto costruttivo tra tutte le parti coinvolte.

“Siamo consapevoli della delicatezza di questa fase ed è nostra intenzione, nell’ambito delle nostre prerogative e competenze, lavorare affinché la comunità venga tutelata e informata” , dichiara il segretario Massimo Guido Conte. “Riteniamo essenziale che siano rispettate le esigenze di trasparenza e di coinvolgimento segnalate dal sindaco di Falconara e che l’attenzione resti alta su ambiente, lavoro e salute pubblica.”

Codici Marche si pone come interlocutore responsabile, pronto a vigilare su ogni sviluppo e a favorire una transizione coerente con le necessità del territorio marchigiano.

Per informazioni e segnalazioni:

Codici Marche Odv – info@codicimarche.org – www.codicimarche.org