Adesso AN
26°
Martedì
20° / 28°
Mercoledì
19° / 24°
Giovedì
18° / 25°
Venerdì
18° / 26°
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Le proposte dell’associazione Libera in vista delle elezioni regionali

Presentato un manifesto articolato in sei punti principali

126 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Logo di Libera

“Chi si candida a ricoprire un ruolo politico a livello regionale deve essere non solo una persona di specchiata onestà, ma anche competente e responsabile. La politica, intesa come servizio, deve essere autorevole, credibile e responsabile agli occhi delle cittadine e dei cittadini. Deve sapere analizzare i problemi e proporre delle soluzioni concrete. Questa consapevolezza è necessaria se si vogliono concretamente contrastare possibili condizionamenti mafiosi e corruttivi che, se incontrano una politica debole o una politica che mira a vincere a tutti i costi, non guardando da chi e per quali motivi arriva il sostegno, agiscono per inquinare il confronto democratico al fine di asservirlo all’interesse di pochi e a logiche di sopraffazione e predazione dei beni comuni. “Libera Marche” lancia un manifesto per una politica etica per prevenire e contrastare le mafie e la corruzione rivolto ai partiti e movimenti in vista delle prossime elezioni regionali.

“E’ urgente oggi – si legge del manifesto – una Politica che include, che mette al centro della propria visione i minori e i giovani, la natura e l’ambiente, il lavoro sicuro e dignitoso, la buona economia e la finanza solidale, e la responsabilità etica, per costruire un futuro rigenerante che tuteli e valorizzi i beni comuni e città vivibili e accoglienti; una Politica che non promette ma agisce con coerenza e richiede una forte e chiara rottura con le organizzazioni mafiose e criminali e con tutte le condotte corruttive; una Politica che promuove percorsi intergenerazionali, di memoria condivisa, attraverso un’azione educativa e formativa costante, con maggiore sguardo rivolto alle periferie ed ai contesti marginali”.

“Partendo da queste premesse – scrive nella nota Libera Marche – proponiamo alcuni punti per i programmi dei candidati, con richieste di impegni concreti e verificabili: non un’agenda esaustiva, ma alcuni aspetti per noi molto importanti”.

Piena attuazione della Legge Regionale 07 agosto 2017, n. 27 “Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”. Si chiede ai futuri amministratori politici di dare gambe alla Legge Regionale in particolare: facendo funzionare la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile che deve esercitare anche funzioni di Osservatorio (art. 3); promuovere iniziative per la promozione della cultura della legalità e la trasparenza in particolar modo a sostegno delle scuole e dell’Università per l’educazione alla legalità (art. 8); favorire politiche di sostegno delle vittime dei reati di stampo mafioso e dell’usura e racket (artt. 13 e 14).

Trasparenza e prevenzione della corruzione. Si chiede ai futuri amministratori politici un impegno concreto e verificabile nella prevenzione della corruzione, affinché i piani anticorruzione degli enti locali diventino strumenti efficaci di trasparenza, responsabilità e buongoverno anziché un mero adempimento burocratico. Inoltre è necessario assicurare trasparenza, partecipazione e pratiche di monitoraggio civico; favorire l’accesso agli atti e a promuovere l’utilizzo di strumenti e linguaggi che consentano alle cittadine e ai cittadini di poter conoscere e comprendere con facilità i contenuti e le motivazioni delle scelte politico-amministrative assunte.

Riutilizzo sociale dei beni confiscati. Si chiede ai futuri amministratori politici di: attuare l’art. 12 della Legge Regionale 07 agosto 2017, n. 27 “Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” che prevede la concessione di contributi agli enti locali per il risanamento e favorire il riutilizzo dei beni confiscati; attivarsi nella consultazione delle banche dati dell’Agenzia nazionale; prevedere forme di progettazione partecipata con le realtà sociali e percorsi di memoria con l’intitolazione dei beni alle vittime innocenti delle mafie.

Contrasto al gioco d’azzardo patologico. Si chiede ai futuri amministratori politici di affrontare il problema delle dipendenze e del disagio sociale prodotti, specie nelle fasce più deboli della popolazione, dalla pratica patologica del gioco d’azzardo, rivedendo le modifiche votate a maggioranza il 25-07-2023 della legge regionale 3, del 7 febbraio 2017. Si chiede di: aggiornare e tenere sotto controllo le statistiche sul numero di apparecchi, consumi e spesa nel territorio; adottare regolamenti e ordinanze che vincolino in modo più rigoroso: l’individuazione dei luoghi sensibili; la determinazione delle distanze minime dai luoghi sensibili delle sale adibite al gioco d’azzardo; i limiti di orario di apertura delle sale adibite al gioco d’azzardo e dell’accensione degli apparecchi negli esercizi commerciali.

Attenzione costante alla ricostruzione post-terremoto. Sono passati quasi nove anni dal terremoto che ha colpito una parte consistente della Regione Marche e i passi della ricostruzione pubblica sembrano ancora insufficienti. Per questo si chiede ai futuri amministratori: di monitorare e aggiornare costantemente i territori sulla situazione della ricostruzione; di chiedere che i dati messi a disposizione della struttura commissariale siano disponibili a tutti a norma di legge; di non abbassare la vigilanza sulle possibili infiltrazioni di stampo mafioso nei cantieri della ricostruzione.

Diritti sociali, welfare di comunità e inclusione sociale ed educativa. Libera Marche conclude con il bisogno di un welfare di comunità capace di rigenerare i territori e ridurre le ingiustizie sociali e ambientali. Per questo si chiede ai futuri amministratori politici un impegno concreto e verificabile per: garantire la partecipazione e il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore e delle reti sociali nell’esercizio delle proprie funzioni di co-programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale; incrementare percorsi di inclusione giovanile, attraverso l’utilizzo e l’accessibilità agli spazi pubblici di aggregazione, sport, studio e attività in collegamento tra la scuola ed il territorio.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni