Presentata ufficialmente la 5Mila Marche 2025 Dal 19 al 21 settembre Porto Recanati capitale del ciclismo

178 Letture Sport

Mercoledì 10 settembre, presso la sede di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, è stata presentata la quinta edizione della 5Mila Marche 2025: tre giorni, dal 19 al 21 settembre, in cui Porto Recanati si trasformerà nella capitale del ciclismo, della festa e della scoperta del territorio marchigiano.



Ogni anno la 5Mila cresce, portando con sé numeri sempre più importanti: ad oggi ciclisti iscritti da 90 province italiane e 15 Paesi del mondo, pronti a vivere una sfida sportiva che è anche un viaggio tra borghi, montagne e la costa adriatica. Il patron Andrea Tonti ha infatti ricordato come la 5Mila non sia soltanto una gara, un evento che unisce sport, turismo e indotto economico, diventando un vero ambasciatore internazionale della regione.

Le istituzioni presenti hanno sottolineato questo valore unico: Giovanni Torresi del CONI Marche ha ricordato il legame tra sport e turismo, mentre l’Onorevole Elena Leonardi ha definito la 5Mila una vetrina autentica della regione. Il Sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, ha rimarcato il valore della manifestazione per la destagionalizzazione turistica, mentre le altre amministrazioni locali hanno ribadito come l’evento sia una leva straordinaria per la valorizzazione della cultura marchigiana.

Un grazie speciale va anche ai main sponsor che sostengono l’evento: Groupama Assicurazioni, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, BCC di Recanati e Colmurano, Astea Energia, Ferraioli Manutenzione e Impianti e Gruppo SGR, C.P.M. Gestioni Termiche.

Il programma del weekend è un invito a vivere emozioni diverse. Sabato 20 settembre spazio agli amanti delle sfide con la 5Mila Extreme, tra gli eventi endurance più duri d’Europa, e alla 5Mila Gravel, che farà scoprire le strade bianche e i panorami tra Porto Recanati, Recanati e Loreto. Domenica 21 settembre sarà il grande giorno della Granfondo 5Mila, con i suoi due percorsi da 115 e 87 km, tappa del Granfondo World Tour e valida come Campionato Nazionale Ingegneri.

Ma la 5Mila non è solo sport: Porto Recanati sarà un palcoscenico di spettacoli e divertimento, con la serata di Miss Conero il venerdì e il dj set di Nicola Pigini il sabato, oltre a talk, expo e attività per famiglie che renderanno l’evento una vera festa per tutti.

Scopri il programma completo su www.5milamarche.com