Marco Rizzo (DSP) nel maceratese e nell’ascolano sabato 13 settembre "La Regione vive un dramma sociale". Comizi a sostegno di Claudio Bolletta, candidato presidente

Marco Rizzo nelle Marche “la Regione vive un dramma sociale: il 62% delle persone con disabilità e il 75% delle persone non autosufficienti hanno solo la famiglia e non percepiscono alcun sostegno. E’ una vergogna! Proteggere i territori e aumentare gli aiuti alle famiglie”

Il leader di Democrazia Sovrana e Popolare nel maceratese e nell’ascolano il 13 settembre: “Contro l’UE e i distruttori dei territori, delle identità dello Stato Sociale” a sostegno delle Liste di Democrazia Sovrana e Popolare per Bolletta Presidente.

“Io, Marco Rizzo sono nato a Borgo Vittoria a Torino, da una splendida quanto povera famiglia: Armando Rizzo battilastra alla Fiat Mirafiori era mio padre, Maria Angelica Mosconi, operaia e casalinga dopo la nascita del’unico figlio, era mia madre. Grazie ai loro sacrifici ho studiato ed oggi posso affermare che la famiglia, distrutto lo Stato sociale dalle politiche europeiste di destra e di sinistra, è diventato il miglior antidoto contro la povertà. Se non ci fossero le famiglie in Italia ci sarebbero milioni di poveri in più. La sinistra di Ricci odia la famiglia, mentre ama il politicamente corretto delle multinazionali e lo sfruttamento della popolazione migratoria sradicata dalle proprie origini per diventare manodopera a basso costo e mascherata da accoglienza. La destra del presidente Acquaroli impoverisce la famiglia: il 62% delle persone con disabilità che vive a casa non riceve alcun tipo di sostegno. Circa il 75% delle persone anziane non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa non riceve alcuna forma di sostegno. E’ uno schiaffo alla famiglia e alla loro sofferenza. Noi daremo nelle Marche, nuovi finanziamenti alle famiglie in difficoltà e proponiamo l’incremento delle pensioni per gli invalidi civili. Il nostro obiettivo è aumentarle (74/99% di invalidità) ad 800 euro e a 1200 euro (100% di invalidità), con una integrazione regionale valida almeno per due anni e con la richiesta di ‘esportare’ questo criterio in tutta la nazione.”

Lo ha affermato Marco Rizzo che sarà nelle Marche per l’iniziativa itinerante “Contro l’UE e i distruttori dei territori, delle identità dello Stato Sociale” a sostegno delle Liste di Democrazia Sovrana e Popolare per Bolletta Presidente.

L’evento è previsto per Sabato 13 settembre con la prima tappa prevista ad Ascoli (Piazza del Popolo ore 11). Alle 13:30 a San Benedetto del Tronto (caffè Madame Piazza Giorgini) il caffè dei veri sovranisti, al sovranista di cartone Acquaroli (Piazza Giorgini). Si passa poi alla provincia maceratese per la presentazione delle liste maceratesi di Dsp con Rizzo per Bolletta Presidente (Pasticceria I Fabbricanti d’Arte Via Valadier). Il Comizio Finale sarà alle 17 (Piazza Palazzo Simac, Viale Trento, Corridonia)