Festival della Storia ad Ancona Presentata la settima edizione

Mercoledì 3 settembre alle ore 12.15 presso la sede di Affinità Elettive Edizioni – Libreria in via Isonzo, 12, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della settima edizione del FESTIVAL DELLA STORIA, in programma dall’11 al 14 settembre alla Mole Vanvitelliana.

Erano presenti:

Valentina Conti (Presidente Festival della Storia APS),

Raimondo Arcolai (Direttore AMAT)

Silvana Amati (Presidente Istituto Gramsci Marche)

Aurora Di Napoli (Ancona Jazz)

La conferenza stampa si è aperta con la lettura della dichiarazione del Direttore Scientifico Fulvio Cammarano a cura della Presidente del Festival, Valentina Conti:

Con Passioni, il tema scelto per quest’anno, abbiamo voluto esplorare la dimensione emotiva della storia in tutte le sue sfumature. Ci siamo chiesti in che modo le emozioni — individuali e collettive — abbiano influenzato i grandi snodi del passato, dalla sfera pubblica a quella privata. Le passioni sono spesso invisibili, ma agiscono in profondità: alimentano ideali, accendono rivoluzioni, guidano scelte politiche e culturali. Sono spesso il motore delle grandi trasformazioni storiche. Il titolo Passioni allude proprio a questa forza nascosta, spesso inafferrabile, ma decisiva. Durante il Festival, il pubblico potrà confrontarsi con i tanti significati che questa parola porta con sé — una parola che, nel bene e nel male, rappresenta sempre l’essenza più autentica dell’umano.

È seguito poi l’intervento della Presidente Valentina Conti e la presentazione del programma.

Forse dunque non è mai stata la RAGIONE – che è zoppicante nell’uomo e altrettanto rara nell’umanità – a determinare le grandi svolte della storia. A muovere le scelte dell’uomo politico sono stati piuttosto il temperamento, il bisogno fisico, l’immaginazione, il pregiudizio ereditario e, in generale, le passioni dominanti, congiunte all’interesse personale, di famiglia, di casta, di azione, di partito.

Esiste insomma una fisiologia delle passioni nella storia, che l’edizione 2025 del Festival si propone di indagare, per restituire gli uomini e le donne alla dimensione dell’umano, esseri vivi, lentamente formati nella storia e non automi improvvisati, governati dalle logiche inflessibili che trasformano la teoria in dogma, il contratto sociale in cieca obbedienza, il governo in dispotismo.

Il Festival della Storia, oggi alla settima edizione, deve il suo successo anche alle proficue collaborazioni con alcune tra le più importanti realtà culturali regionali, tra cui l’Istituto Gramsci Marche, rappresentato all’incontro dalla Presidente Silvana Amati:

Questo festival, che sosteniamo fin dalle sue origini, per il format e la capacità di coinvolgere il pubblico è un fiore all’occhiello della programmazione culturale del Comune di Ancona, che ringraziamo per il sostegno.

Raimondo Arcolai, direttore di AMAT e Aurora Di Napoli in sostituzione di Giancarlo Di Napoli per Ancona Jazz hanno espresso una dichiarazione congiunta, sottolineando il valore delle sinergie artistiche:

Una collaborazione proficua, questa con Il Festival della Storia, perché permette “contaminazioni” virtuose tra la storia e le arti, come il teatro e la musica, che risultano particolarmente interessanti, quest’anno, attorno al tema “PASSIONI”.

Come ogni anno Claudio Bruschi condurrà una passeggiata storica domenica 14 alla mattina. Per questa edizione, l’appuntamento, dal titolo “Passione rossa: Ancona e Garibaldi”, è alle 10,30 del 14 settembre davanti all’ingresso del Museo del Risorgimento di Ancona, a palazzo Baldi, in piazza Stracca 1.

Durante l’incontro è stato presentato anche l’evento “ASPETTANDO IL FESTIVAL”, in programma lunedì 8 settembre presso la Pinacoteca Civica “Francesco Podesti”. Un incontro tenuto dalla Storica dell’arte Giovanna Capitelli dal titolo

LE AMBIZIONI DI UN PITTORE ROMANTICO: FRANCESCO PODESTI FRA ANCONA, ROMA, L’EUROPA, IL MONDO

FESTIVAL DELLA STORIA

Direzione scientifica: Fulvio Cammarano

Presidenza e Segreteria organizzativa: Valentina Conti e Lucilla Niccolini

Ufficio stampa: Agenzia Anna Maria Riva – Comunica valore 3290974433 riva@annamariariva.eu