Zes, Cardinali: “Semplificazioni e agevolazioni fiscali fondamentali per slancio a investimenti” Il presidente di Confindustria Marche all'incontro promosso da Hamu sulla Zes unica

Intervenuto nel pomeriggio di lunedì 8 settembre all’evento informativo promosso da Hamu sulla Zes unica all’Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche, il presidente di Confindustria Marche Roberto Cardinali ha espresso le sue riflessioni su questa misura.

All’incontro è intervenuto anche Giosy Romano, Coordinatore della Struttura di missione ZES Unica.

“La ZES rappresenta una grande opportunità – ha osservato Cardinali nel corso della sua relazione – uno strumento essenziale a supporto di un programma di politica industriale su cui Confindustria Marche è pronta a dare la propria visione e il proprio contributo. Il tavolo regionale per la politica industriale, recentemente attivato, può essere il luogo ideale di confronto su questo percorso da intraprendere. L’estensione alle Marche e all’Umbria della ZES può diventare un vero volano di sviluppo, capace di attrarre investimenti, favorire nuova occupazione e rafforzare la competitività delle nostre filiere produttive.

Tempi certi e rapidi, chiarezza dei criteri e disponibilità e certezza delle risorse saranno importanti per rendere operativa la misura. È altrettanto importante dialogare con la Regione per individuare altre misure di sostegno per i territori che non potranno usufruire appieno di tutte le misure a disposizione.

Il nostro obiettivo – ha concluso il presidente di Confindustria Marche – è quello di massimizzare l’efficacia dello strumento, puntando all’effetto moltiplicativo degli investimenti che generano crescita e competitività”.