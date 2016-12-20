Nicola Difino nuovo comandante carabinieri di Agugliano Prende il posto di Mauro D'Amore

163 Letture Cronaca

Il Maresciallo Ordinario Nicola DIFINO ha assunto il comando della Stazione di Agugliano (AN), subentrando, così, nel comando, al Maresciallo Capo Mauro D’AMORE, trasferito alla Stazione di Monte San Vito (AN), come Comandante.



Il Mar. Ord. DIFINO, originario di Rutigliano (BA), classe 1985, è sposato e ha 2 figli ed è laureato in Servizi Giuridici – Criminologia.

Dopo una breve esperienza nell’Esercito, si è arruolato nell’Arma come Carabiniere nel 2006 e, dopo il corso alla Scuola Allievi di Reggio Calabria, è stato destinato alla Stazione di Chiaravalle (AN), incarico che lo ha visto distinguersi nella polizia giudiziaria e che lo ha portato a fare servizio, per quasi tre anni, alla Sezione Anticrimine del R.O.S. di Ancona, per poi vincere il concorso come Allievo Maresciallo.

Alla fine del Corso alla Scuola Marescialli e Brigadieri – 2° Reggimento di Velletri, nel luglio 2018, è stato destinato alla Tenenza di Falconara Marittima, incarico mantenuto fino al 2022.

Dopo tre anni trascorsi al Comando Legione Carabinieri di Ancona, fa adesso ritorno alla Stazione come Comandante, con responsabilità diretta sui comuni di Agugliano e Polverigi.