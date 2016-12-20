Adesso AN
26°
Giovedì
19° / 27°
Venerdì
19° / 28°
Sabato
19° / 27°
Domenica
19° / 26°
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Montesi-Ferreyra vincono a Porto Sant’Elpidio

La coppia si impone nel padel

163 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia
Campo di padel
Impresa da favola di Marianela Montesi al FIP Silver di Porto Sant’Elpidio. L’italo-argentina, in coppia con la ventenne Maria Laura Ferreyra (numero 168 mondiale), ha conquistato il titolo con una cavalcata straordinaria: eliminare una dopo l’altra le prime tre favorite del torneo.

La magia è iniziata ai quarti di finale sui campi dell’Asd Ok Sport, dove Montesi e Ferreyra hanno battuto 7-6, 6-2 la coppia numero 3 del seeding, formata da Sara Pujals e Karin Hechenbrger. Un primo scalpo eccellente, ma il meglio doveva ancora venire.
La vera impresa è arrivata in semifinale contro Giulia Dal Pozzo e Anna Ortiz, coppia fortissima e numero 2 del tabellone. Le due erano già capaci quest’anno di vincere tre titoli e puntavano al poker marchigiano. Invece si sono arrese domenica mattina per 7-5, 4-6, 6-2 dopo una battaglia durissima durata oltre due ore.
Nel pomeriggio, l’atto finale contro le prime teste di serie: l’azzurra Lorena Vano e la spagnola Alba Perez Momha. Partenza sprint per le outsider, che si sono portate sul 6-1 nel primo set e 3-2 nel secondo quando è arrivato il ritiro delle avversarie per un problema fisico.
Nel tabellone maschile successo per i giovani rampanti Pol Hernandez e Guillermo Collado, rispettivamente numero 49 e 66 del ranking mondiale. I due hanno confermato il loro status di seconda coppia più attesa battendo in finale l’italo-argentino Denis Perino (ex nazionale) e Ignacio Piotto con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2.
La migliore coppia azzurra è stata quella formata da Simone Iacovino e Lorenzo Di Giovanni, eliminata ai quarti di finale proprio da Perino-Piotto (6-3, 6-4). 
Il FIP Silver di Porto Sant’Elpidio si conferma così uno degli appuntamenti più importanti del calendario marchigiano, con oltre 200 giocatori provenienti da tutta Europa e un livello tecnico sempre più alto.
Redazione Marche Notizie
Redazione Marche Notizie
Pubblicato Mercoledì 3 settembre, 2025 
alle ore 12:04
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni